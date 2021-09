Kovač: Moralo je da bude mnogo bolje

KRAKOV – Selektor odbojkaša Srbije Slobodan Kovač izjavio je da nije zadovoljan mnogim stvarima prikazanim u meču protiv Grčke.

Srbija je sinoć u poslednjem meču grupe A pobedila Grčku 3:2, dva puta je vodila u setovima, da bi na kraju u petom setu slomila otpor Grka, koji su nastup na šampionatu Evrope završili kao poslednji u grupi, dok je srpski tim kao drugi obezbedio osminu finala.

„Uvek je problem što te utakmice koje si već „dobio“ ili koje ništa ne znače, mnogo je teško igrati. Protivnik ima motiv, a sa druge strane imamo dosta igrača sa iskustvom kojima ove utakmce teško padaju. Teško im padne da se motivišu. Umesto da daju podršku mlađima, sav teret pada na mlađe igrače, koji imaju kvalitet, ali ne mogu još da budu nosioci nego mogu da budu deo ekipe da kažem“, rekao je Kovač u izjavi za Odbojkaški savez Srbije (OS S).

Kovač je istakao da mu ništa nije svidelo u sinoćnjem meču, a nije bio zadovoljan ni reakcijom igrača na taktičke izmene koje je pravio.

„Reakcija je bila nikakva i to me zabrinajva. Ovo je moralo da bude mnogo bolje. Moramo da pričamo malo, da razjasnimo neke situacije. Nekad kad ti hoćeš onda se desi da ne možeš. To je bila poenta sastanka pre utakmice. Moramo da uđemo veoma koncentrisani, jer ako protivnik krene da igra ti bi da se vratiš u igru, ali ne može. I to se pokazalo. Čestitam Grcima na dobroj igri, ali mi smo pobedili i peti set je bio odličan. Ostalo je sa velikim problemima“, zaključio je Kovač.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.