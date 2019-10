Kovač: Tajna je u osmesima, verujem da idemo u Tokio

BEOGRAD – Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Slobodan Kovač zahvalio se igračima što su mu omogućili zlatnu medalju zbog koje je izašao na balkon gradske Skupštine i kao trener.

„Divno je izaći pred ovoliko ljudi. Preplavljen sam emocijama. Nekada davno to sam doživeo sa druge strane, ispred Narodne skupštine, ali sam malo i zaboravio na taj osećaj. Hvala ovim divnim momcima koji su omogućili da opet bude ovako visko i što su mi omogućili da imam ovu divnu medalju“, rekao je Kovač Tanjugu.

Kovač je reprezentaciju preuzeo u delikatnom trenutku, posle neuspeha na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre i za nesto više od mesec dana uspeo je da odvede Srbiju na krov Evrope.

Posle osvajanja zlata u Parizu, Kovač je istakao da on nije napravio nikakvo čudo, jer je on samo radiio sa kvalitetnim momcima, a na pitanje šta je novo doneo u reprezentaciju, odgovorio je:

„Nešto malo drugacije, drugačiji odnos. Mislim da je možda bilo malo više osmeha na licima igrača. Rekao sam da nisam neki mađioničar i da nisam izmislilo nešto, ali bilo je dosta discipline. Toliko blokova na svakoj utakmici, toliko dobrih servisa, odbrana… Mislim da sam to doneo reprezentaciji, jer je to moj način rada i stil igre koji igraju moje ekipe. Ispalo je sve super, jer sve sve desilo u kratkom periodu od 15 popodnevnih treninga, igrači su sve to prihvatili. Nekada je bilo dobro, nekada malo slabije. Prvenstvo traje 20 dana i nije lako dati 100 odsto svaki dan „, objasnio je Kovač.

Ono što je billo uočljivo tokom EP jeste da je selektor svaki poen emotivno proživljavao, do toga da je pored terena prilikom servisa stajao u stav, u skladu sa pozicijom na kojoj je igrao kao igrač.

„Lakše je biti igrač nego trener. Ti kao trener moraš da brineš o svakom igraču, moraš da brineš o svim drugim stvarima. „Razbili“ su me na ovom EP sa pitanjima kada će da bude ručak, sastanak, kada je tehnički sastanak sa skautima… Dobro smo odradili taj posao. Palo je teško u smislu da nisam imao trenutak kad ću da odem na spavanje. Imali smo mnogo neprospavanih noći i stručni štab i skauti zbog toga kako da pročitamo protivnika, a videli ste da smo to dobro radili. Hvala stafu na odličnom poslu, kondicionim trenerima koji su ekipu pripremili fenomenalno gde smo pete setove igrali kao da su prvi.“

Odbojkaši Srbije osvajanjem evropske titule pridružili su se odbojkašicama, koje su zlato na EP osvojile početkom septembra, a takav uspeh ženska i muška selekcija su ostavrile i 2011. godine.

„To samo govori o tome koliko je Srbija dobra u odbojci i koliko ima potencijala. Mislim da svi treba da razmišljaju mnogo više o odbojci nego što se to radilo do sada.“

Odbojkaše u januaru očekuje kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, a Kovač je rekao da se olimpijska viza za Tokio može obezbediti istim pristupom i igrom kao na EP.

„Moramo da verujemo u svoje kvalitete, a ja verujem totalno u njih. Nadam se da ću na sledećem takmičenju da im ulijem to samopouzdanje koje potrebno da ponove ovako dobre igre“, zaključio je Kovač.

(Tanjug)