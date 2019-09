Kovač: Važna pobeda zbog prvog mesta u grupi

ANTVERPEN – Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Slobodan Kovač rekao je da je zadovoljan pobedom protiv Belgije (3:0) u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.

„Do sada je Belgija igrala dobru odbojku. Zadovoljan sam odnosom i igrom. Dobro smo servirali, blok i odbrana su bili disciplinovana, to mora da bude naš način pod prvog do poslednjeg poena. Kvalitet naših igraca je takav da možemo izdržimo takav način igre i da pritiskamo protivnika“, rekao je Kovač za sajt Odbojkaškog saveza Srbije.

Srbija je ovim trijumf protiv Belgijanaca izbila na prvo mesto grupe B.

„Ova pobeda je bila važna zbog tog prvog mesta, mada uvek postoje igre i igrice. Dolaze do nas informacije da će Poljska da pusti nekoga, pa bismo mi išli u Holandiju, pa se menja cela grupa, išli bismo na Ruse i verovatno Slovence…“, zaključio je Kovač.

Primač Marko Ivović takođe je bio zadovoljan pristupom svoje ekipe na meču sa domaćinom.

„Od samog početka smo odigrali jako koncentrisano. Sve onio što smo se dogovoroili, to je i urađeno. Oni nijednog momenta nisu imali priliku da se razigraju i da dođu do svoje brze igre koja je problematična za svaku ekipu. Naša pobeda i reuzlatt nisu dovođeni u pitanje. Bilo je malo pozitivnog straha, da uđemo odgovorno i to je dalo rezultat“, rekao je Ivović.

Srbija poslednji meč grupne faze na EP igra večeras od 20.30 protiv Austrije.

