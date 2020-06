Kraj jedne ere: Obradović više nije trener Fenerbahčea (foto)

Srpski košarkaški trener Željko Obradović napustio je Fenerbahče posle sedam godina, saopštio je turski klub.

Zeljko Obradovic is leaving @FBBasketbol to take take a break from coaching for one year pic.twitter.com/qvUJzIZ67V

