Kraj Jokićevih šampionskih ambicija!

Džamal Marej, uz Nikolu Jokića najvažniji košarkaš Denver Nagetsa, završio je sezonu, pošto je magnetna rezonanca pokazala da je pokidao ligament levog kolena, što samim tim znači da je ovo kraj šampionskih ambicija franšize iz Kolorada i Nikole Jokića.

Kanađanin, koji iza sebe ima odličnu sezonu, povredu je doživeo na meču protiv Golden Stejt Voriorsa i u tom trenutku nije se znao stepen povrede.

Magnetna rezonanca ubrzo je urađena i, nažalost, stigle su najgore moguće vesti – pokidan je ligament levog kolena (ACL).

Plejmejkera Denver Nagetsa očekuje operacija, a potom i višemesečni oporavak, te bi na terenu mogli da ga gledamo tek sredinom ili krajem sledeće takmičarske godine.

Ova vest je poražavajuća za franšizu iz Kolorada jer je Marej, uz Jokića, najvažniji košarkaš ekipe, te i šampionske aspiracije, koje su Nagetsi imali, padaju u vodu.

Marej je u prošlogodišnjem plej-ofu bio jedan od najboljih košarkaša, njegove partije protiv Jute Džez i LA Klipersa i danas se prepričavaju, i na 19 utakmica, koliko je odigrao u doigravanju, prosečno je beležio 26,5 poena i 6,6 asistencija, a Denver je došao do finala Zapada.

Nagetsi bez njega i sa njim na terenu ne mogu da se porede, to je uostalom pokazao i duel protiv Boston Seltiksa kada je ekipa Majka Melouna ispustila veliku prednost u trenucima kada je Jokić odmarao.

U tim momentima, kada Jokić odmara, uglavnom na terenu bude Marej, koji svojim kvalitetom ne bi dopustio protivniku da napravi seriju 20:0, kao što je bio slučaj protiv Seltiksa.

Devastating, season-ending injury for Jamal Murray, who emerged as a superstar in the NBA bubble last summer and has worked diligently in his career to be a lead guard who is respected by his teammates and coaches. https://t.co/B9QqZ6tdoi

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2021