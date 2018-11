Krajinović angažovao Johansona: Cilj svetski broj jedan

BEOGRAD – Srpski teniser Filip Krajinović kaže da mu ova sezona nije donela očekivani uspon i rezultate, ali u narednoj najavio napad na sam vrh ATP liste.

Godinu, u kojoj je imao velike ambicije posle finala Mastersa u Parizu, krenuo je sa 26. pozicije, ali su povrede i slabe partije doprinele da je završi tek kao 93. na ATP listi.

„Ni to nije tako strašno, s obzirom koliko sam igrao i da to što sam igrao nije donelo rezultate. U 2019. godini ne branim skoro ništa i imam veliki prostor za napredak i juriš na svetski Top10. Moj cilj je, neskromno ću reći, svetski broj jedan. Znam koliko mogu, znam da to što sam sebi postavio nije nemoguća misija, idem po njegovo ostvarenje“, rekao je Krajinović, a prenosi Teniski savez Srbije.

Njegov sunarodnik Novak Đoković drži prvu poziciju, na koju se vratio posle dve godine u finišu sezone, u trenutku kada je Krajinović dogovorio saradnju sa novim trenerom Tomasom Johansonom.

„Rešio sam da započnem saradnju sa bivšim svetkim igračkim asom Johansonom. Ugovor smo potpisali, dogovorili sve detalje i uskoro krećemo sa pripremama za sve što predstoji. Osećam da će saradnja biti pun pogodak i nova teniska priča u kojoj ću pokazati koliko vredim. Spreman sam da 24 sata u 365 dana živim tenis, verujem u sebe i da mogu u sam vrh“, rekao je Krajinović, koji se preselio u Monte Karlo.

Za 2018. godinu kaže da je bila teška i da ništa nije bilo onako kako je zamišljao.

„Još uvek prepun emocija iz Pariza, spreman da preletim tenisku planetu, vredno sam radio za postizanje velikih rezultata u 2018, što sam iskreno i očekivao, ali sezona nije ni počela, a doživeo sam peh sa povredom. I sve je krenulo nizbrdo… Nakon saniranja povrede vratio sam se, ali konstantno nedovoljno pripremljen, tako da je ova sezona otišla u propast“, poručio je 26-godišnji Srbin.

