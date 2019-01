Krajinović od 0:2 do velike pobede nad Čekinatom u Melburnu

Srpski teniser Filip Krajinović, posle velike drame i preokreta, pobedio je Italijana Marka Čekinata 4:6, 0:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:4 i plasirao se u drugo kolo Australijan opena.

🚨🚨🚨 UPSET ALERT!!! Filip Krajinovic def. 17th seed Cecchinato 4-6 0-6 6-1 7-6(8) 6-4 to earn his first ever 2R berth at the #AusOpen.#GameSetMatch pic.twitter.com/1q88XPnvHe

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019