Krajinović: Selim se u Monte Karlo, cilj je prvo mesto

Srpski teniser Filip Krajinović rekao je danas da u 2018. godini nije ostvario željene rezultate i da je na osnovu toga odlučio da se preseli u Monte Karlo kako bi se što bolje pripremio za narednu sezonu u kojoj želi da napadne sam vrh ATP rang-liste.

„Vreme je za novo poglavlje, kako u životu, tako i karijeri. Bila je ovo izuzetno teška godina za mene na profesionalnom planu. Ništa nije bilo onako kako sam zamislio i želeo. Još uvek prepun emocija iz Pariza, spreman da preletim tenisku planetu, vredno sam radio za postizanje velikih rezultata u 2018, što sam iskreno i očekivao, ali… Sezona nije ni počela, ja sam doživeo peh sa povredom, sve je krenulo niz brdo. Nakon saniranja povrede vratio sam se, ali konstantno nedovoljno pripremljen, tako da je ova sezona otišla u propast“, rekao je Krajinović.

U 2018. stigao je do najboljeg ranga u karijeri, 26. mesta na svetu, ipak godinu završava na 93. mestu ATP rang-liste.

„Ni to nije tako strašno, s obzirom na to koliko sam igrao i da to što sam igrao nije donelo rezultate. Dugo sam razmišljao šta i kako dalje. U 2019. ne branim skoro ništa od poena i imam veliki prostor za napredak i juriš na svetski Top 10, rešio sam da se odselim u Monte Karlo i započnem saradnju sa bivšim svetkim igračkim asom Tomasom Johansonom. Ugovor smo potpisali, dogovorili sve detalje i uskoro krećemo sa pripremama za sve ono što predstoji, a moj cilj je, neskromno ću reći, prvo mesto. Znam koliko mogu, znam da to što sam sebi postavio kao cilj nije nemoguća misija, zato idem po njegovo ostvarenje“, rekao je srpski teniser.

Tomas Johanson je bivši reprezentativac Švedske, rodjen 1975. godine. U kolekciji trofeja ima i gren slem trofej koji je osvojio u Melburnu 2002. godine kada je u finalu savladao Rusa Marata Safina.

Odigrao je 14 ATP finala, od toga osvojio devet, medju kojima i Masters u Kanadi. Sa Olimpijskih igara u Pekingu doneo je srebro osvojeno u dublu u paru sa zemljakom Simonom Aspelinom. U borbi za zlato izgubili su od švajcarskog para Federer – Vavrinka. Osvojio je Dejvis kup trofej sa selekcijom Švedske 1998, igrao polufinale singla na Vimbldonu 2005. Najbolji rang ostvario je 2002. kada je bio sedmi na svetu.

„Osećam da će saradnja sa Johansonom biti pun pogodak za mene, da će ovo biti moja nova teniska priča u kojoj ću pokazati sve ono što znam i koliko vredim. Rešio sam i spreman sam da 24 sata 365 dana živim tenis, verujem u sebe i da mogu u sam vrh, samo da bude zdravlja, sve je moguće“, zaključio je Krajinović.

