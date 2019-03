Krstajić: Ne bojimo se Portugala, nadamo se najboljem

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić rekao je danas da se ne boji utakmice sa Portugalom, koga je ocenio prvim favoritom u kvalifikacionoj grupi za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

„Cenimo i poštujemo Portugal, to je favorit broj jedan, ali se ne bojimo, iako smo oslabljeni. Ovi momci koji su igrali u Nemačkoj su pokazali kvalitet, da su veoma disciplinovani, da je atmosfera zaista dobra, svi su raspoloženi i biće kvalitetna utakmica. Nadamo se najboljem“, rekao je Krstajić na konferenciji za novinare u Lisabonu.

Srbija će gostovati Portugalu u svojoj prvoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Portugal je već igrao jednu utakmicu, nerešeno sa Ukrajinom (0:0).

„Normalno je da budu pod pritiskom, kao što smo i mi. Igra se za bodove. Utakmica će biti važna i za Portugal i za Srbiju. Portugal je favorit broj jedan, aktuelni evropski šampion. Imaju kvalitetnu ekipu bez obzira na to što su igrali nerešeno sa odličnom Ukrajinom“, kazao je Krstajić.

Naveo je da se neće ugledati na Ukrajinu.

„Svako ima svoj model, kako Ukrajina, tako Portugal i Srbija. Ne gledamo druge, već nas, da se što bolje spremimo. Znamo naše mane, znamo njihove i želimo da ih nadjemo što više. Znamo svoj kvalitet, šta možemo i najbitnije je da budemo maksimalno koncentrisani“, dodao je selektor.

On neće moći da računa na Aleksandra Kolarova, Nemanju Matića, Filipa Kostića i Ljubomira Fejsu.

Rekao je da „naravno da zna sastav“ koji će izaći na teren, da su Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović normalno trenirali dan pred utakmicu i da ima kompletnu sliku.

Dodao je da želi da Srbija u budućnosti bude kao ona na utakmici sa Nemačkom u Volfsburgu (1:1).

„Suština je da igramo sve bolje, bez obzira na protivnika. Model iz Nemačke je ono čemu težimo u budućnosti, dobre stvari da zadržimo, a loše da svedemo na minimum“, istakao je Krstajić.

Portugalske novinare je zanimalo Krstajićevo mišljenje kako će ekipa Srbije zaustaviti Kristijana Ronalda.

„Veliku zvezdu je teško analizirati. Imamo neke ideje i metode kako da pokušamo da ga zaustavimo. Nisam ni prvi ni poslednji koji će reći da je možda i najbolji na svetu, suvišno je komentarisati“, rekao je Krstajić.

Kapiten ekipe Dušan Tadić rekao je da veruje u povoljan rezultat u Lisabonu.

„Ako se pogleda prošlost, imali smo mnogo problema sa incidentima i oni su nas izbacivali na prethodnim takmičenjima, Djenova, Albanija i tako to. Svesni smo da možemo da napravimo problem Portugalu, ali treba ići korak po korak. Verujemo u sebe i nadamo se dobrom rezultatu. Ovo je najteže gostovanje i ne smemo previše da pretimo Portugalu. Želimo da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, to nam je cilj i učinićemo sve da do toga dodjemo, iako neće biti lako“, rekao je Tadić.

Tadić je naveo da mu je nebitno na kojoj će poziciji igrati i da je najbitnije da najbolje moguće odgovori svakom zadatku i da se prilagodi na njega, upitan za ulogu u reprezentaciji i klubu za koji nastupa.

Utakmica Portugal – Srbija igra se u ponedeljak od 20.45 na stadionu Benfike u Lisabonu.

