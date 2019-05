Krstajić: Slede dve veoma bitne, ali ne i presudne utakmice

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić rekao je danas da ekipa „treba da ostane na zemlji“ posle dva remija na prethodnom okupljanju jer joj slede dva veoma bitne utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

„Imali smo mnogo obaveza u prethodnom periodu, pratili smo sve igrače, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, i odlučili smo se za ovih 26. Ovo je taj spisak može biti dopunjen ako ne daj Bože bude nekih povreda. Bez obzira na dobru uvertiru protiv Nemačke i Portugala, treba da ostanemo na zemlji i koncentrišemo se na ove dve utakmice koje nam slede“, rekao je Krstajić novinarima prilikom objave spiska u Staroj Pazovi.

Srbija će posle remija sa Portugalom u prvom kolu, gostovati Ukrajini 7. juna i tri dana kasnije dočekati Litvaniju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Nemanja Matić iz Mančester junajteda zbog povrede neće biti u timu protiv Ukrajine i Litvanije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

„Nažalost nema Nemanje Matića koji je povredjen. Obnovio je povredu i treba mu vreme za pauzu i oporavak. Želim mu brz oporavak i da se brzo vrati kako u klub tako i u reprezentaciju“, rekao je Krstajić.

Vraćen je u reprezentaciju fudbaler Čikaga Aleksandar Katai.

„Već je bio ovde, dobro zna ove momke i oni njega. Odličan je momak i super igrač koji je u dobroj formi, u takmičarskoj sezoni. U ovom momentu nam je potreban u reprezentaciji“, kazao je selektor reprezentacije Srbije.

Upitan ponovo za menjanje formacije i igru sa dva napadača, selektor reprezentacije je rekao da to zavisi od samih utakmica, za koje uvek postoje „plan A i plan B“ ako ne počne kako je zamišljeno.

„Imamo tri kvalitetna napadača, Aleksandra Mitrovića, Aleksandra Prijovića i Luku Jovića, to je mali luksuz jer imamo tri zaista kvalitetna špica“, naveo je Krstajić.

Kada je reč o mladim reprezentativcima Srbije koje čeka Evropsko prvenstvo u junu, a kojih ima pet u A selekciji, Krstajić je bio neodredjen i samo rekao da sa „selektorom Goranom Djorovićem normalno komunicira, da radi dobar posao i da je sve transparentno“.

Krstajić je rekao da su predstojeće dve utakmice u kvalifikacijama podjednako važne, iako će puna koncentracija na početku biti na prvi duel sa Ukrajinom u Lavovu.

„Utakmica sa Ukrajinom je mnogo bitna i važna. Nećemo da potcenimo ni Litvaniju. Te dve utakmice su mnogo bitne, ali ne i presudne. Optimista sam. Ima još mnogo utakmica koje ćemo igrati. Bilo bi nam lakše u slučaju dobrog rezultata, da mirno spremamo naredne. Pritiska će biti, on je očekivan, a mi to moramo da podnesemo“, rekao je Krstajić.

Istakao je da je sezona bila naporna, ali da to ne može da bude alibi za eventualni neuspeh.

„Termine koje smo dobili, dobili su i svi ostali. Nema tu izgovora i traženja alibija u slučaju lošeg rezultata. Igrači su na odmorima, ali na aktivnim. Sve ekipe iz Nemačke su ostale na okupu, sa samo četiri-pet dana pauze. Doći će spremni“, naveo je selektor.

Prethodno okupljanje završeno je sa dva nerešena rezultata, prvo u prijateljskoj utakmici protiv Nemačke, a potom i sa Portugalom na početku kvalifikacija.

„Možemo da budemo zadovoljni rezultatom. Ne možemo da se zanosimo i kažemo da je super. Ima stvari koje treba da popravimo. Učinićemo sve da one stvari koje nisu bile dobre, a znamo veoma dobro koje su to, da popravimo već protiv Ukrajine. Ne odvajamo dve naredne utakmice, bez obzira na to što smo protiv Litvanije favoriti. Treba nam rezultat jer se on gleda. Ukrajina je prioritet jer je prva sledeća utakmica“, rekao je Krstajić.

Iako je fudbaler oko koga se u poslednje vreme mnogo govorilo, Brazilac koji nastupa za Ukrajinu Žunior Moraes povredio, Krstajić je naveo da očekuje da će on igrati protiv Srbije.

„Svaki igrač je bitan za reprezentaciju. Ukrajina ima dobru ekipu, ali ne zavise od pojedinca. Ne očekujem da će on izostati iz ekipe“, dodao je Krstajić.

Srbija nema dobar bilans sa Ukrajinom, sa kojom je do sada više puta igrala prijateljske utakmice, a Krstajić je optimistično rekao: „Hajde da prekinemo tu seriju u utakmici za bodove“.

Fudbalski reprezentativci Srbije okupiće se u ponedeljak, 3. juna u Staroj Pazovi.

