Krstić: Beograd grad košarke, ukazana nam je velika čast

BEOGRAD – Beogradu je organizacijom Fajnal-fora još jednom ukazana velika čast i to veoma zasluženo, jer svi znamo da je u Beogradu i Srbiji generalno košarka, ako ne broj jedan, uz fudbal jedan od najpopularnijih i najtrofejnijih sportova, rekao je potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije (KS S).

„Publika zna košarku, bez obzira što nema domaćeg tima i vidim da je euforija na ulicama. Mislim da nas očekuje spektakl, što na terenu, što van terena. Beograd je i prošli put pokazao da zavidno funkcioniše sve. I dan danas, bez obzira što je Beograd opet domacin, opet pricaju o tom Fajnl-foru 2018 kao jednom od najboljih, izjavio je Krstić za TAnjug TV.

Prema njegovim rečima , dosta faktora je potrebno da se „posloži“ da bi se osvojio trofej.

„Možeš da igraš celu sezonu vrhunski, ali dođe loš dan i cela sezona stane u taj dan, jednu utakmicu ili jednu četvrtinu. Ima puno faktora i jako je teško odrediti par nekih faktora konkretno. Forma mora da se tempira za baš tih par dana i to je jako teško. Ne samo igraču kroz individualnu pripremu, nego i treneru kroz kolektivnu taktiku i fizičku spremu koju mora da pogodi za baš tih par dana koji su najbitniji u sezoni. Ima dosta faktora, to je jako kompleksno, plus sreća naravno“.

Nekadašnji reprezentativni centar i NBA igrač prokometraisao je i drugo uzastopno MVP priznanje za Nikolu Jokića.

„To je fenomenalno, teško može rečima da se opiše koliko to ima težinu. Niko od nas nije mogao ni da sanja o takvim stvarima, a on je to uradio dva puta. Spada u red par igrača koji su osvajali titulu uzastopno. Nadam se da neće biti i poslednji put i da će nastaviti u tom ritmu, da ce i dalje igrati na MVP nivou. Srbija je imala mnogo vrhunskih igrača, kpošarka se menja, ali može da s ekaže da Jokić staje u red najboljih, ako ne i najbolji po individualnim uspesima. On je još mlad momak, još ima da igra, to je nešto što pozitivnom smislu zastrašujuće, šta još može i koji su potencijali“, zaključio je Krstić.

(Tanjug)

