Krstović: U Zvezdi nisam dobio pravu šansu

DUNAJSKA STREDA – Fudbaler Dunajske Strede Nikola Krstović izjavio je danas za podgoričke Vijesti da je „žestoko i krvavo“ trenirao u Crvenoj zvezdi, ali da nije dobio priliku kakvu smatra da zaslužuje u timu sa Marakane.

Reprezentativac Crne Gore redove beogradskih crveno-belih napustio je prošle godine u transferu vrednom 450.000 evra.

Krstović je ove sezone za Dunajsku Stredu postigao pet golova na četiri utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija, dok je dvaput bio precizan u šampionatu Slovačke.

„Nemam nikakvih kontakata sa upravom ili stručnim štabom, trenirao sam žestoko čak krvavo, ali nisam dobio pravu šansu. Neke druge su tu priče i stvari, ali ja ni na trenutak nisam posumnjao u sebe. Sada me nakon svakog gola zovu bivši saigrači iz Zvezde i čestitaju. Imao sam nepravedno loš tretman, a oni su to i te kako znali sa treninga. I drugi su to prepoznali“, izjavio je Krstović za Vijesti.

Crnogorski napadač 2019. stigao je u Crvenu zvezdu iz Zete, a za srpskog šampiona postigao je tri gola na 27 utakmica.

(Tanjug)

