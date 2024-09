KSS: Selektore, hvala

Košarkaški savez Srbije (KSS) izrazio je zahvalnost dosadašnjem selektoru muške reprezentacije Srbije za sve što je učinio za nacionalnu selekciju, i poželeo mu „puno sreće i radosti u godinama pred njim“.

„Za sve učinjeno za reprezentaciju Srbije, kao i domaću košarku u globalu, KSS se zahvaljuje Svetislavu Pešiću i želi mu puno sreće i radosti u godinama pred njim“, naveo je KSS u saopštenju.

Svetislav Pešić potvrdio je danas da nije više selektor košarkaške reprezentacije Srbije.

„Selektor muške „A“ reprezentacije Srbije Svetislav Kari Pešić će po isteku važećeg ugovora, krajem septembra, prestati da obavlja tu funkciju. Sedamdesetpetogodišnji trener koji je osvojio medalje na svim velikim takmičenjima, Olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima, nakon tri godine u svom drugom mandatu na klupi nacionalnog tima naše zemlje ostavlja svojim naslednicima u amanet primer predanog rada, dobre pripreme i dobrih rezultata“, dodaje se u saopštenju.

Pešić je pre manje od mesec dana osvojio bronzanu medalju sa ekipom na Olimpijskim igrama u Parizu, a prošlog leta srebro na Svetskom prvenstvu.

„U poslednje tri sezone, selektor Pešić je sa reprezentacijom Srbije osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i srebro na Svetskom prvenstvu u Manili, uz plasman u osminu finala na Eurobasketu 2022. Prethodno, Svetislav Pešić je sa reprezentacijom SR Jugoslavije osvajao zlatne medalje na Eurobasketu 2001. u Istanbulu i Svetskom prvenstvu 2002. u Indijanapolisu“, naveo je KSS.

„Nasleđe Svetislava Pešića u srpskoj, jugoslovenskoj i svetskoj košarci, ogleda se i kroz uspehe ovog stručnjaka na klupskom planu, kao i uspehe sa reprezentacijom Nemačke, odnosno mlađim selekcijama SFR Jugoslavije, sa kojom je osvajao zlatne medalje u kategorijama do 19 godina (Svetsko prvenstvo, Bormio 1987.), do 18 godina (Eurobasket, Austrija 1986.) i do 16 godina (Eurobasket, Bugarska 1985.)“, napisao je KSS.

KSS se zahvalio i doskorašnjem direktoru reprezentacije Srbije Draganu Tarlaću, „koji je posle tri godine uz srpski nacionalni tim nastavio karijeru sportskog funkcionera u Nemačkoj“.

(Beta)

