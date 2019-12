Kuju ga u zvezde! Rodžer Federer uskoro „u džepovima“ (video, foto)

Švajcarski zvaničnici najavili su da će teniskoj legendi Rodžeru Federeru izraditi prigodnu kovanicu od 20 franaka, čime je on postao prva živa osoba koja je dobila tu čast.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏 #DankeSchweiz #MerciLaSuisse #GrazieSvizzera #GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

​​Lik dvadesetostrukog pobednika Grend slema biće ukovan na srebrnom novčiću koji će, kako se očekuje, biti pušten u promet 23. januara 2020. godine. Ali Federerovi verni navijači će moći da kupe novčić pre njegovog službenog puštanja, i to preko veb-stranice „Svismint“.

Na strani gde je glava kovanice vidi se kako Federer drži reket, a na pozadini je prikazan teniski teren. Poznati Švajcarac je oduševljen ovim priznanjem i odmah se zahvalio na tome.

