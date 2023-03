Kuman: Laporta me slagao da će Barselona da potpiše novi ugovor sa Mesijem

BARSELONA – Nekadašnji trener Barselone Ronald Kuman priznao je danas da je argentinski fudbaler Lionel Mesi na neslavan način napustio katalonski klub 2021. godine, prenose španski mediji.

Mesi je 2021. napustio Barselonu zbog teške finansijske situacije u kojoj se našao katalonski klub. Kuman je vodio Barselonu od avgusta 2020. do novembra 2021. godine, a holandski stručnjak je posle serije loših rezultata dobio otkaz.

„Predsednik Barselone Đoan Laporta me slagao. Rekao mi je da će sutra da bude potpisan novi ugovor sa Mesijem, a Argentinac je narednog dana otišao iz kluba. Taj momak nije zaslužio da ode na takav način. Dosta toga je bilo protiv mene. Problem je kada predsednik sumnja u vas. Međutim, kada bih imao šansu da se vratim, učinio bih to. Volim Barselonu“, istakao je Kuman za Relevo.

Holanđanin je istakao da je uradio dosta dobrih stvari za Barselonu.

„Moram da budem iskren i da kažem da smo igrali bez publike godinu dana. Nisam očekivao da će Mesi i Antoan Grizman da odu. Prošao sam kroz mnogo toga, nikad nisam verovao da se određene stvari mogu desiti, ali sve je to život i moramo to da prihvatimo. Morao sam da odgovaram na brojna pitanja, a to nije bio moj posao. Verujem da sam zaslužio više podrške od kluba. Otkazi trenerima su deo fudbala, a ja sam sa tehničke strane doneo dosta klubu“, istakao je Kuman.

Holandski trener je vodio Barselonu na 67 utakmica, a sa katalonskim klubom ostvario je 39 pobeda, 12 remija i 16 poraza.

(Tanjug)

