Kuman ljut na Laportu zbog Vajnalduma

BARSELONA – Bivši trener Barselone Ronald Kuman izjavio je da je predsednik katalonskog kluba Đoan Laporta glavni krivac zašto holandski fudbaler Džordžinio Vajnaldum nije nastavio karijeru u ekipi sa „Nou Kampa“, prenose španski mediji.

Vajnaldum (31) je u karijeri igrao za Spartu, Fejenord, PSV, Njukasl i Liverpul, a onda je 2021. prešao u Pari Sen Žermen.

„Tačno je da sam učinio sve da dovedem Vajnalduma, ali je posao propao, jer je predsedniku više stalo do toga da mene nervira, nego da dovede igrača. To njegovo ponašanje je odlagalo operaciju i zbog toga je on izabrao Pari Sen Žermen. Da nije bilo Laportinog odugovlačenja, Vajnaldum bi završio u Barseloni“, rekao je Kuman.

Vajnaldum je trenutno na pozajmici u Romi. On se povredio pre mesec dana na treningu Rome zbog čega neće igrati do kraja godine, kao i za selekciju Holandije na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Kuman je Barselonu preuzeo u avgustu 2020. godine, a dobio je otkaz u novembru 2021.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.