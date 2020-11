Lalatović: Nije baš uvek Zvezda pobeđivala Nenada Lalatovića

NOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović izjavio je da su njegovi igrači motivisan pred duel sa Crvenom zvezdom i da žele da ostvare trijumf.

Vojvodina u nedelju od 17.30 u derbiju 15. kola Sueprlige dočekuje beogradske crveno-bele.

„Kad igraju protiv Crvene zvezde i Partizana, mojim igračima ne manjka motivacije, jer to su, uz Vojvodinu, naši najveći klubovi. Odigrao sam mnogo derbija kao igrač i vodio ih mnogo kao trener, tako da znam da tu motivacija nije potrebna. To su mečevi na kojima se prave heroji, a ja se nadam da će u nedelju heroj biti neko iz Vojvodine. Mojim igračima veća motivacija treba za, na papiru, manje utakmice“, rekao je Lalatović za klupski sajt.

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri, Lalatović je četiri puta ostao neporažen protiv Crvene zvezde.

„Pobedio sam je sa Voždovcem 1:0. Kad nam je trebalo za Evropu, sa mojom Vojvodinom sam je pobedio na „Marakani“ 1:3. Crvenoj zvezdi sam takođe prekinuo pobednički niz kada su jurili evropski rekord Benfike, u meču kada je na „Karađorđu“ bilo 0:0, a u vreme kada je gospodin Milojević bio trener, kao trener Radničkog sam igrao 2:2 u Nišu. Nije baš da je Crvena zvezda uvek pobeđivala Nenada Lalatovića i nadam se da će se u nedelju to desiti i peti put“, rekao je Lalatović.

„Ljudi misle da ja hoću da pustim Crvenu zvezdu, ali to nije normalno. Ja sam profesionalac i apsolutno želim da pobedim Crvenu zvezdu, kao i svaki drugi klub. Crvena zvezda je u poslednje tri godine osvojila tri titule i nije da samo ja gubim od nje kao trener, vec to čini 90 posto timova. Međutim, u nedelju ćemo dati sve od sebe za povoljan rezultat, a to je sve osim poraza“, kaže Lalatović.

Njegov kum Nemanja Vidić juce je izneo žestoke optužbe na račun Fudbalskog saveza Srbije, tvrdeći da u njemu vlada sistem koji radi u korist njegovih čelnika i menadžera, a ne igrača.

„Ja sada vraćam derbi u prvi plan, a to će uciniti i Dejan Stanković. Siguran sam da svi želimo da se koncentrišemo na fudbal, a ne da čitamo šta je ko izjavio u novinama. Ja živim od fudbala, tako da me zanima samo nedeljna utakmica protiv Crvene zvezde“, zaključio je Lalatović.

(Tanjug)

