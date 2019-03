Lalatović: Ovde me ne poštuju zbog karaktera

BEOGRAD – Trener fudbalera Radnickog iz Nisa Nenad Lalatovic rekao je da je ponosan posle večerašnje pobede nad Partizanom sa 1:0, u derbiju 25. kola Superlige.

„Mislim da smo večeras taktički dobro odradili, da smo zatvorili sve prilaze nasem golu, da Partizan nije imao nijednu stoprocentnu šansu. Moram da priznam da ni mi nismo imali neke velike šanse, a onu koju smo stvorili smo iskoristili. Nije lako pobediti Partizan na njihovom stadionu, posebno Partizan koji je igrao dobro protiv Crvene zvezde. U najavi utakmice sam rekao da ne idem da uzmem bod, nego sva tri. Moji igrači su me ispostovali, ostvarili smo nas cilj“, rekao je Lalatović novinarima posle meča u Humskoj.

On se osvrnuo i na nedolična skadiranja tokom meča.

„Ja sam na takva skandiranja navikao. Više bih voleo da me vi novinari pitate, šta se dešava sa tim što 13 meseci nisam izgubio mec, što sam došao pred grupnu fazu Lige Evrope sa Vojvodinom, niko me ne pita sta je sa Radonjićem, Lukom Jovićem…Mene to od vas niko ne pita. Mene samo znaju da kritikuju, niko nece da pohvali Nenada Lalatovića i njegove uspehe“, rekao je on.

Kako je naveo, sa ovakvim rezultatima bilo gde da radi kao trener, bio bi poštovan.

„Ovde nisam poštovan zato što imam karakter kakav imam, što nikom ne ćutim. Ne uzimam ništa, a nudili su mi bogastva. Kod mene igraju samo najbolji, oni koji izbore mesto u timu. Ovi momci su to pokazali, ja sam ponosan na njih. Rekao sam im: ovo je vaša utakmica, želim da posle nje vaši roditelji budu ponosni“, objasnio je Lalatović.

Na kraju poluvremenu su poleteli razni predmeti prema treneru Radnickog, koga je kod tunela zastitio trener Partizana.

„Bata Mirković i ja smo veliki prijatelji. Kada sam rekao da Bata ne treba da bude kaznjen, ja i dalje stojim iza toga. Nije lako sve ovo da se pretrpi, ja sam na ovo navikao, a Bati je ovo prvi samostalni posao. Kada uđete na atletsku stazu Partizana, Zvezde, tu su emocije prevelike i uradite neke stvari zbog cega se posle kajete. Bata nije nista uradio da bi bio kaznjen. Bata Mirković je trenerska budućnost Partizana“, istakao je trener Radnickog, osvrnuvsi se na desavanja tokom 159.vecitog derbija na stadionu „Rajko Mitić“.

Strelcu jedinog gola Haskicu ovo je ukupno 17 pogodak u sezoni.

„Mi smo tu gde jesmo ne zahvaljujci meni, nego momcima. Kod nas vlada porodicna atmosfera“, dodao je Lalatović.

Na pitanjen da li Radnicki razmislja o tituli, Lalatović je rekao:

„Kad maštam, kad trčim, a trčim po 10 kilometara svaki dan, ja sam već osvojio Ligu Evrope u mašti“, a na dodatno pitanje novinara o Ligi šampiona rekao je: „Još nisam“.

(Tanjug)