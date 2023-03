Lalatović: Pristao sam na misiju za koju mnogi misle da je nemoguća

NOVI SAD – Trener fudbalera Mladosti iz Novog Sada Nenad Lalatović izjavio je, na konferenciji za medije, da će njegov tim dati sve od sebe da iznenadi Crvenu zvezdu.

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 18 časova dočekuju ekipu Mladosti iz Novog Sada u utakmici 28. kola Superlige Srbije.

„Činjenica je da se Zvezda nalazi na prvom, a mi na poslednjem mestu. Dugo sam, međutim, u fudbalu i nikad unapred ne razmišljam o tome da će tim koji vodim neku utakmicu da izgubi. Daćemo sve od sebe kako bismo iznenadili prvaka i budućeg učesnika Lige šampiona, a sama utakmica ponudiće odgovor da li to možemo ili ne. Ne znam kako će na kraju biti protiv beogradskih crveno-belih, ali verujem u bolja ostvarenja mog tima protiv Kolubare i Mladosti iz Lučana, a onda i u plej-autu“, izjavio je Lalatović.

Dodaje da ga borba za opstanak motiviše.

„Tokom poslednjih godina, bio sam uvek, po ostvarenim rezultatima, među prva četiri najuspešnija trenera u Srbiji, a sada sam u angažmanu u Novom Sadu pronašao novi izazov. Ne mislim da bi za mene to predstavljao rad u nekoj od ekipa koje se bore za šesto, sedmo, ili osmo u eliti, već sam pristao na misiju za koju mnogi misle da je nemoguća. To me motiviše, jer znam da sam hrabar i da umem da pravim rezultate“, zaključio je Lalatović.

(Tanjug)

