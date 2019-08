Lalatović: Spektakl protiv Zvezde, imamo obavezu…

NOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović zadovoljan je posle trijumfa nad Proleterom (1:0) i najavio spektakl protiv matičnog kluba Crvene zvezde u Novom Sadu narednog vikenda.

Vojvodina će prvaka Srbije dočekati na „Karađorđu“ sa liderske pozicije nakon 6. kola Superlige Srbije.

„Drago mi je što smo pobedili pred derbi protiv Crvene zvezde, iako opet ponavljam da mi ne težimo tome da postanemo prvaci, jer nas to ne zanima. Naša obaveza je da navijače obradujemo time što ćemo, posle nekoliko godina, Vojvodinu odvesti u Evropu, jer Vojvodina kao klub, ovi navijači i ovaj grad apsolutno zaslužuju da imaju predstavnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope“, ističe Lalatović posle utakmice u Novom Sadu.

Problem je napravio samo žuti karton prvog strelca Bojana Matića, zbog čega propušta duel sa Zvezdom.

„Matić je dobio žuti karton za to što je pao preko igrača koji mu se postavio ispred njega i to apsolutno nije bilo za žuti, ali znao sam da tako nešto može da se desi“.

Lalatović najavljuje napad na tri boda protiv kluba u kome je bio igrač i trener.

„Gde god sam bio trener postavljao sam se tako da je sve osim pobede neuspeh. Ovo je skoro isti tim koji je prošle sezone bio osmi, a sad je prvi. To nije moj kvalitet, već kvalitet tih igrača, ali čovek samo treba da zna da ih probudi i da im vrati samopouzdanje. Kod mene na svakom treningu moraju da pobede, a kamoli na utakmici i publika to prepoznaje i prati. Očekujem spekatkl sledećeg vikenda, kada ovde bude došla Crvena zvezda, jer ovi igrači su zaslužili da bude pun stadion. Ja sam navikao na takav pritisak, a ukoliko žele da napreduju i idu dalje, na to moraju da se naviknu i igrači“, izjavio je Lalatović.

(Tanjug)