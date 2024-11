Lalatović želi pobedu Vojvodine protiv Zvezde u Beogradu

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović rekao je će njegova ekipa pokušati da prekine niz bez pobede u utakmicama u Beogradu protiv Crvene zvezde, ali da bi pozitivan ishod bio da se Novosađani vrate neporaženi iz glavnog grada.

„Idemo na ‘Marakanu’ da igramo protiv rivala koji je učesnik Lige šampiona i koji je osvojio toliko titula u nizu. U pitanju je ekipa koja ima širok roster, imaju veliki broj kvalitetnih igrača na svakoj poziciji, ali ne treba da ih se plašimo. Na ‘Marakani’ su oni uvek favoriti, ali dokle god sam ja trener, na mečevima sa Vojvodinom nema favorita“, rekao je Lalatović, preneo je sajt Vojvodine.

Fudbaleri Vojvodine igraju u subotu od 18 časova protiv Crvene zvezde, utakmicu 14. kola Super lige Srbije.

„Analizirali smo ih, znamo koliko su golgeterski raspoloženi na svom stadionu, ali niti mogu oni nas, niti mi njih da iznenadimo, jer se odlično poznajemo. U takvim derbijima je sve moguće i za nas je pozitivan rezultat da se vratimo neporaženi iz Beograda“, naveo je nekadašnji kapiten Zvezde.

Vojvodina je poslednji put pobedila Zvezdu u Beogradu još 2016. godine, a i tada je Lalatović predvodio novosadski klub.

„Ja živim u Novom Sadu, imam ovde kuću i znate da volim da kažem da je Vojvodina moja ‘trenerska majka’, iako sam kao igrač bio i kapiten Crvene zvezde. Nikada se lepše nisam osećao ni u jednom klubu kao što se osećam u Vojvodini i bio bih najsrećniji kada bismo uspeli ponovo da pobedimo Crvenu zvezdu i da obradujemo naše navijače“, rekao je Lalatović.

On je izrazio žaljenje što u ekipi neće biti važni igrači Njegoš Petrović i Seid Korać i rekao da još ne zna ko će igrati umesto njih.

„Ali ko god bude igrao, tražiću od igrača da veruju u sebe i da znaju šta znači dres i grb Vojvodine. Verujem da mogu mnogo. Pozvao bih i navijače da dođu u što većem broju. Protiv OFK Beograda su bili naš 12. igrač i mnogo je lakše uz njihovu podršku. Očekujem i veliku posetu na tribinama, želim zato lepu utakmicu, a da pobedi ekipa koja bude bolja i koja bude imala više sreće. Nadam se da ćemo mi imati bolji momenat i da ćemo biti raspoloženiji posle 20 časova kada se budemo vraćali u Novi Sad“, naveo je Lalatović.

On je priznao da nije zadovoljan igrom svoje ekipe otkako je došao, ali da je uveren da će sve doći na svoje mesto.

Govoreći o utakmici, rekao je da nije siguran koji tim će izvesti ni u kom sistemu će igrati protiv Zvezde, ali da će nešto pokušati da promeni.

„Jer, ako se olako uđe u meč sa Zvezdom, lako može da se primi pet golova. Tekstilac je primio sedam, Radnički i Spartak po pet, zato moramo da pariramo što bolje. Ne mogu ništa da obećam, samo da ćemo dati sve od sebe da odigramo evropsku utakmicu“, naveo je Lalatović.

„Da sam ja na terenu, znao bih kako bih odigrao. Igrao bih srcem jer su ovo utakmice u kojima možete da trčite dva dana. Verujem da svi mi zajedno sledeće godine možemo da napravimo tim koji će moći da stane na crtu u šampionskoj trci sa Crvenom zvezdom, ali da ove uradimo što više“, dodao je.

Lalatović je rekao da njegovi igrači moraju da shvate gde igraju, da na kraju sezone moraju da budu među prve tri ekipe i da se bore za trofeje.

„Vojvodina je veliki klub i ovde uvek mora da se igra na pobedu. Igrači moraju da pokazuju veću želju za pobedom. Bio sam ljut zbog tog odnosa protiv Radničkog, jer moramo da budemo bolji. Za to su potrebne i pripreme, da ih prođemo zajedno i to je možda i najveći problem, ta fizička sprema, jer zbog toga ne mogu da ispune moje zahteve. Siguran sam da će to u budućnosti biti kako treba“, dodao je on.

Zvezda je jedina neporažena ekipa u Super ligi, prva je na tabeli sa 34 boda iz 12 utakmica, a Vojvodina je šesta sa 19 bodova i utakmicom više.

(Beta)

