Lalatović: Zemun najteži ispit, igrači su umorni

NIŠ – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Laaltović izjavio je danas da je gostovanje Zemunu u 27. kolu Superlige najteže u ovom ciklusu utakmica, ali da će ekipa učiniti sve da upiše 10. uzastopni prvenstveni trijumf.

„Prvo zbog toga što Zemun ima kvalitet i smatram da to nije ekipa koja treba da bude poslednja na tabeli. Ja sam nekada igrao u Zemunu, znam koliko njihovi navijači vole svoj klub i znam da će Zemun sutra imati veliku podršku sa tribina. Njima su pod hitno potrebni dobri rezultati ako žele da ostanu u Superligi, a ja mislim da će oni na kraju sezone uspeti u svojoj nameri“, rekao je Lalatović na konferenciji za medije.

Kako je naveo, drugi razlog zbog čega misli da će biti teško jeste umor njegovih igrača.

„Ovo je naša peta utakmica u poslednjih 13 dana, a pošto nisam mnogo rotirao u prethodnim duelima, ekipa mi je prilično umorna. Meni zaista nije jasno zbog čega igramo u subotu, nismo to očekivali. Igrali smo Kup u sredu i bilo je logično da duel u Zemunu bude zakazan za nedelju, ali šta je tu je. To ne sme da nam bude izgovor, moramo da se stisnemo i da ovaj ciklus završimo na najbolji mogući način. Obećao sam mojim igračima da će, ukoliko pobede Zemun, dobiti tri do četiri slobodna dana“, poručio je Lalatović.

Utakmica između Zemuna i Radničkog igra se sutra od 15 sati.

(Tanjug)