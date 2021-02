Lazetić: Imamo viziju, verujem u sebe i svoje saradnike

BEOGRAD – Svestan sam da je ovo veliki izazov, ali sam isto tako svestan i da mogu mnogo da pomognem mlađim generacijama u svemu što ih očekuje u karijeri, izjavio je direktor mlađih selekcija Fudbalskog saveza Srbije (FS S) Nikola Lazetić.

Lazetić je uoči druge prijateljske utakmice selekcija do 19 godina Srbije i BiH gostovao je na televiziji Arena sport i tom prilikom govorio o trenutnom profesionalnom angažmanu i budućim aktivnostima.

“Svestan sam da je ovo veliki izazov. Ali sam isto tako svestan i da mogu mnogo da pomognem mlađim generacijama u svemu što ih očekuje u karijeri. Organizaciono dobro funkcionišemo. Neke stvari smo promenili, neke ćemo promeniti i to sve sa ciljem da podignemo nivo kvaliteta za stepenik više i da se što bolje pripremio za predstojeće takmičarske izazove”, rekao je Lazetićza TV Arena sport, a prenosi FS S.

Želeo sam prvo da saradnicima u sportskom sektoru i rukovodstvu FŠ približim šta je to što bih želeo da uradimo i kakva je moja vizija, naveo je Lazetić.

„Aktivacija online platforme je bila jedna od glavnih ciljeva na startu kako bismo omogućili skautima iz Srbije, ali iz inostranstva da na što efikasniji način pošalju izveštaje o mladim talentima i potencijalinim reprezentativcima iz celog sveta. I to je jedna ozbiljna i obimna arhiva koju će moći da koriste svi u Savezu ne samo danas nego i u budućim vremenima. Postojaće kompletni i detaljni izveštaji o svemu što je važno za igrača i za njegov razvoj. To je bio prvi i osnovni korak”.

Osvrnuo se i na organizaciju i sistem rada svih mlađih selekcija.

“Važno je i da selekcije, kao što su one do 16, 18 ili do 20 godina koje nemaju svoj takmičarski smisao kad pričamo o UEFA turnirima i kvalifikacijama, budu što aktivnije. Ako analiziramo na primer selekciju do 20 godina, tu su igrači sa potencijalom da budu jednog dana mladi i A reprezentativci. To je recimo ova generacija koju smo gledali u utakmicama protiv Bosne i Hercegovine“, rekao je i dodao:

„Pre nekoliko dana UEFA je otkazala kvalifikacioni turnir za igrače do 19 godina na kojem su trebali da igraju ovi momci i da se bore za plasman na Evropsko prevenstvo. Odlučili smo tako da ih od juna praktično vodimo kao generaciju do 20 godina. Bez obzira na to što nema tog turnira moramo da imamo za njih odgovarajući plan i program rada i razvoja. U suprotnom oni godinu i po dana ne bi imali maltene nikakvu reprezentativnu aktivnost. I to je ono što nikako ne smemo da dozvolimo”.

Kako kaže, ono što želi da postigne kroz rad sa svim selektorima mlađih kategrija jeste prepoznatljivost u igri.

„Sa selektorom kao što je Rogić i sa još nekima koji će doći želimo da napravimo da sve selekcije Srbije igraju na sličan način. Da postoji određen kriterijum u pristupu igri kojih će se svi pridržavati. I da onda oni, jednog dana kada dođu te kvalifikacije, budu uigrani. Da su sa selektorima radili na sličan način i da nemaju problem sa uklapanjem u ono što selektori očekuju. Želimo da igramo fudbal na prepoznatljiv način, da se ne prilagođavamo protivnicima ili sistemima. Da budemo ofanzivni, da akcije počinju od golmana, da gledamo da kroz igru dođemo do protivničkog gola. Da tu bude smisla. Nije lako, ali imamo motiv, želju i ideju da napravimo nešto pozitivno što će biti od koristi za srpski fudbal”.

Lazetić je pričao i o turniru u Holandiji, na kojem je reprezentacija do 19 godina trebalo da igra u martu protiv domaćina, San Marina i Jermenije.

“Kada je Aleksandar Rogić stigao pre dva meseca bio je promovisan kao selektor reprezentacije do 19 godina, ali smo već tada mogli da naslutimo da od turnira u Holandiji zbog situacije sa Covidom-19 neće biti ništa i počeli smo da pravimo plan kako će izgledati njegov rad sa selekcijom do 20 godina. Rogić će sa njima biti još godinu ipo dana i pripremati ih za potencijalne pozive u mladi ili A tim. Trudićemo se da svaki slobodan termin iskoristimo za odigravanje prijateljskih mečeva kako bi se ovi momci što bolje upoznali na terenu i van njega. Na kraju bih zahvalio i klubovima. Iako nije bio UEFA termin, svi su nam izašli u susret, pustili su igrače i stvarno nismo imali nikakav problem. Nadam se da će tako biti i ubuduće”, zaključio je Lazetić.

