Lazetić: Mirković poslednji koji je trebalo da ode…

BEOGRAD – Pomocni trener Partizana i vršilac dužnosti prvog trenera Žarko Lazetić pred sutrašnji meč cetvrtfinala Kupa Srbije sa Napretkom iz Kruševca rekao je da utakmica dolazi u teškoj situaciji, ali da poštuju rivala.

„Svesni smo da nas čeka teška i važna utakmica. Svi znate u kakvoj smo situaciji. Želeo bih da spomenem Batu Mirkovića, svima nam je krivo zbog onog što se desilo. On je poslednji covek koji je trebalo da ode iz Partizana, ali to je njegova odluka. I to moramo da ispostujemo i da idemo dalje“, rekao je Lazetić na konferenciji za medije u SC Teleoptik.

Lazetić je rekao da ih očekuje težak meč, ali da svi treba da preuzmu odgovornost.

„Meč sa Napretkom dolazi posle dva poraza. Poštujemo Napredak, to je jedna stabilna ekipa. Imaju najiskusnijeg trenera u nasoj ligi, ali mislim da je pravi trenutak da posle Bate Mirkovića i Ivice Ilieva koji su preuzeli odgovornost, da ja prvi, pa onda i svi igraci preuzmu odgovornost i rade sve ono sto se od njih očekuje. Mislim da smo svi svesni situacije, da cemo izaci sa dobrim stavom“, rekao je Lazetić.

On je naveo da je van stroja jedino Musa, dok su ostali igraci na raspolaganju.

Lazetic je otkrio i da se video sa Mirkovićem, koji mu je pomogao oko pripreme utakmice sa Napretkom.

Meč između Napretka i Partizana igra se sutra od 15.30 sati u Kruševcu.

(Tanjug)