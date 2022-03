Lazetić: Na pobedu i protiv Vojvodine

BAČKA TOPOLA – Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić istakao je da očekuje interesantan derbi sa Vojvodinom, u kome je sigurno da će obe ekipe pokušati da pobede i koji će ispuniti očekivanja publike.

TSC sutra od 18.30 sati gostuju ekipi Vojvodine u 26. kolu Superlige.

“Na svakoj utakmici idemo na pobedu, tako ćemo i protiv Vojvodine. U prethodne dve nismo ostvarili trijumf, najviše zbog loše finalizacije napada. Objasnio sam igračima da nema mnogo stvari koje treba da popravimo osim realizacije pred golom. Zadovoljan sam kako smo odigrali prošli meč, radili smo sve što treba i pravili veliki broj prilika. Ako nam ostali segmenti igre budu kao protiv Radnika i ako pri tom uspemo da iskoristimo šanse koje nam se ukažu možemo da očekujemo povoljan rezultat“ , rekao je Lazetić.

Lazetić se osvrnuo na protivnika i na neizvesnost sa kojom sportska javnost očekuje ovu utakmicu.

„Ovo je pravi vojvođanski derbi. Igramo protiv ozbiljnog tima koji ima evropske ambicije. Svaka utakmica u Superligi Srbije je kvalifikaciona i može odlučiti ko ide u Evropu. Teško se uzimaju bodovi, teško je osvojiti jedan, a kamoli tri. To govori o kvalitetu klubova. Svakako čeka nas neizvesna borba, ali se nadam da će derbi opravdati naša očekivanja”, istakao je šef stručnog štaba plavo-belih.

Centralni vezni igrač Bertalan Bočkai je rekao da ceo tim mora da pruži maksimum kako bi pobedili kvalitetnog protivnika poput Vojvodine.

„Biće to tvrda utakmica, kao ona protiv Radnika. Znamo da je Vojvodina trenutno na 4. mestu tabele, ali ne treba da ih se plašimo. I naš cilj je da se približimo vrhu tabele, tako da moramo pokazati koliko dobro znamo da igramo. Ne smemo da propuštamo šanse kao na meču protiv Radnika“, kazao je Bočkai.

Bočkai se saglasio da duel neće biti lak, da će svi igrači morati da se potrude da stvore gol šanse i da će se sigurno uraditi sve da iskoriste one koje se ukažu.

„Nismo oduševljeni nerešenim rezultatima, jer mi uvek igramo na pobedu. I pored toga mislim da situacija nije tako loša, imamo pozitivan stav, atmosfera u svlačionici je dobra i verujemo u to da možemo ostvariti bolju poziciju na tabeli. Potrudićemo se da to i dokažemo na derbiju u nedelju“, dodao je Bočkai.

TSC je trenutno 8. na tabeli, sa 31. osvojenim bodom, dok Vojvodina zauzima 4. mesto sa 36. bodova.

(Tanjug)

