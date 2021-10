Lazetić: Sledeći cilj gol na Marakani

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Marko Lazetić rekao je da je prvi gol u seniorskom timu nešto što se večno pamti.

Crveno-beli su pobediki Kolubaru u Lazarevcu 7:1 u utakmici 13. kola Superlige Srbije, a Lazetić je bio strelac pogodtka u 88. minutu.

„Pamtiću ovu utakmicu dugo. Korak po korak idem i ostvarujem snove i ispunjavam sve ono zbog čega sam i počeo da se bavim fudbalom. Posle debija usledio je i prvi pogodak“, rekao je Lazetić za klupski sajt.

„Kad se setim te utakmice protiv Rada kada sam pogodio stativu, iznervirao sam se što već na debiju nisam pogodio, ali znao sam da će doći ovaj dan. Zahvalio bih se i Falku na asistenciji, a moram da istaknem da mi je žao i što minut pre toga nisam postigao pogodak. Gladan sam golova i ovo je samo jedan u nizu. Pogoditi za prvi tim Crvene zvezde je stvarno nešto posebno“, istakao je Lazetić.

Lazetić je otkrio šta mu je sledeći cilj.

„Sledeći cilj je da se na našem stadionu upišem u strelce. Siguran sam da ću i to uspeti i to vrlo brzo. Sama utakmica je bila otvorena, imali smo dobar rezultat, i što se mene tiče, odgovaralo mi je to što sam imao mnogo prostora da napadam gol rivala. Zaslužena pobeda, arhiviramo meč sa Kolubarom i okrećemo se Midtjilandu“, zaključio je Lazetić.

