Lazetić: U Partiznovoj igri se vidi sve

GORNJI MILANOVAC – U Partiznovoj igri se vidi sve, vidi se ruka trenera, vidi se koliko su opasni u skoro svim fazama igre, rekao je trener fudbalera Metalca Žarko Lazetić pred odloženi mec 5. kola Superlige sa Partizanom.

Vodeći crno-beli sutra od 17 sati u Humskoj dočekuju Metalac.

„Veoma su dobri u ofanzivnoj tranziciji, igraju direktan, moderan fudbal, pritiskaju visoko. Nemaju problem ni kada su u srednjoj nižoj zoni, sam broj njihovih bodova i pobeda govori kako su se dobro složili, što potvrđuju i rezultati u Evropi“, rekao je Lazetić za klupski sajt.

„S druge strane, mi istina nismo u sjajnom momentu, što možemo nazvati i krizom, ali treniramo, razgovaramo, rešavamo probleme. Znamo da u fudbalu svašta može da se desi i da je svaka utakmica priča za sebe. Mi smo u Subotici protiv Spartaka, na primer, u svim segmentima bili mnogo bolji, a izgubili smo 2:0, pa je ostao utisak kakav je ostao, pošto na kraju ipak rezultat određuje sve“, kaže Lazetić.

On je upitan i da li će promeniti dosadašnju strategiju pošto pred sobom ima rivala kao što je Partizan i povući se možda da čeka svoj trenutak.

„Pred te velike utakmice, na lepim stadionima, posebno Partizanovom, koji je meni omiljen, igračima govorim da uživaju, da se baš tad izmere i dokažu. Mi ne možemo sad, zato što igramo sa velikima, da menjamo našu strategiju i način igre zbog jednog meča. Pokušaćemo da budemo visoko, da napadnemo Partizan, da budemo agresivni, da držimo loptu u posedu i završavamo akcije kako treba“, ističe trener Metalca.

„Sve ćemo raditi kao što radimo protiv svake druge ekipe. Koliko će nam to oni dozvoliti, videćemo. Mi ćemo biti spremni za sve faze, pokušaćemo da odigramo najbolju moguću utakmicu do sada, jer je to uslov da uopšte budemo konkuretni u duelu s Partizanom“, zaključio je Lazetić.

(Tanjug)

