Lazić i Cirbes pamte 2015: Opet Partizan, da budemo pravi…

BEOGRAD – Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić i košarkaš Majk Cirbes, pred polufinalne duele sa Partizanom u plej-ofu ABA lige, prisetili su se iste serije sa večitim rivalom 2015. godine i poručili da se nadaju da će ishod biti isti.

Crveno-beli su, u tada seriji na tri pobede slavili 3:1 i kasnije preko Cedevite postali šampioni na Jadranu, a Lazić i Cirbes su dali veliki pečat u toj sezoni.

„Tada je bila veoma bitna utakmica za Crvenu zvezdu. Nedavno smo vratili klub na evroligašku mapu i bilo je veoma bitno da zadržimo taj status. Sudbina se poigrala da o tome odlučujemo baš protiv Partizana. Pritisak je bio veliki, ali iz moje perspektive ključno je bilo naše jedinstvo, ali naravno i kvalitet koji smo imali“, rekao je Lazić za klupski sajt.

Rekoder po broju nastupa za Zvezdu ističe i da je sada recept identičan – da ekipa funkcioniše kao jedan.

„Vratiće nam se to na najbolji način. Bili smo spremni na sve što nas je očekivalo, a sada kada smo u sličnoj situaciji, koristimo to iskustvo i spremamo se da ponovo budemo oni pravi u najvažnijim utakmicama“, kaže on.

Nemački centar Cirbes kao prelomni trenutak izvojio je treći meč i podršku navijača uoči istog.

„‘Pobedili smo prvu utakmicu, a izgubili drugu. Tada su navijači potpuno neočekivano došli na naš trening i to je bilo veoma emotivno. Znali smo veoma dobro da moramo da pobedimo ako želimo da igramo Evroligu, a onda su došli navijači i osetili smo veliku bliskost sa njima. Dali su nam dodatnu energiju koja nam je kasnije mnogo pomogla da dođemo i do trofeja“, rekao je Cirbes.

Cirbes dodaje da je ta serija predstavlja jedan od najemotivnijih momenata u njegovoj karijeri.

„Bila je veoma važna plejof serija jer je ulog bio Evroliga. To je bila moja prva sezone, upoznavao sam se sa klubom i navijačima, ali sam već bio svestan rivalstva“, naveo je bivši centar Bamberga, Makabija iz Tel Aviva i Bajerna.

Prva utakmica između Crvene zvezde i Partizana igra se u subotu od 19 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)