Lebron Džejms: Dončićev um pravi razliku na terenu

LOS ANĐELES – Legenda NBA lige, košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms (37), izjavio je da obožava plejmejkera Dalasa Luku Dončića, jer slovenački reprezentativac zna da kontroliše utakmicu, prenose američki mediji.

„Najviše mi se sviđa to što je veliki, plejmejker od preko dva metra i ima oko 100 kilograma, a loptu drži na uzici. Ono što je najvažnije, njegov pregled igre i vizija. Zbog toga volim Dončića, on zna da kontroliše utakmicu i čak ne mora ni da šutira da bi to radio. Može da hoda sa loptom i da pronađe pravo rešenje, jer to je njegova igra. Zna da ‘vrti’ pikenrol, zna i da pročita šta će da urade protivnički defanzivni igrači i njegov um je taj koji pravi razliku“, rekao je Džejms, prenosi „Jahu sport“.

Lebron Džejms osvojio je četiri titule u NBA ligi.

Dončić (23) je u NBA ligu stigao 2018. godine iz Reala, ali i pored brojnih individualnih priznanja, još nije osvojio šampionski prsten u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

(Tanjug)

