Lebron žestoko odgovorio na prozivke Ibrahimovića (foto)

Lebron Džejms, najbolji košarkaš na svetu, odgovorio je na kritike Zlatana Ibrahimovića koji je rekao da bi Džejms trebalo da se drži košarke i mane politike.

Lebron James To Ibrahimovic: ‘I Am The Wrong Guy To Go At’https://t.co/wXaqd2dV32 pic.twitter.com/M93fLkwwTF — Channels Television (@channelstv) February 27, 2021

Lebron je bio jedan od najglasnijih u kritikovanju Donalda Trampa, svakodnevno ste od njega mogli da čujete razne političke komentare i to se Zlatanu nije svidelo.

Šveđanin balkanskog porekla je u nedavnom intervjuu za „Diskaveri“ pohvalio Džejmsa za košarkaške sposobnosti, ali ga je i kritikovao zbog mešanja u politiku.

„Lebron je fenomenalan, ali meni se ne sviđa kada ljudi koji imaju status govore o politici. Radite ono u čemu ste dobri. Ja se bavim fudbalom jer sam u tome najbolji, nisam političar. Da sam hteo da budem političar, bio bih najbolji u tome“, izjavio je Ibrahimović.

Dan posle novinari su pitali košarkaša LA Lejkersa da prokomentariše citat Ibrahimovića i očekivano oštro je odgovorio.

„Nikada neću ćutati na stvari koje nisu dobre. Ne postoji šansa da ću ikada samo pričati o sportu jer razumem koliko moj glas može da bude moćan. Borim se za svoje ljude, za jednakost, za stvari koje se dešavaju u našoj zajednici jer sam deo iste i video sam kako stvari funkcionišu“, rekao je Džejms i dodao:

„U svojoj školi imam oko 300 đaka koji prolaze kroz iste stvari i njima je potreban glas, potrebno je da ih čujete. Ja vidim sebe kao njihovog zastupnika i koristim svoju platformu kako bih ukazao na sve što nije dobro, i ne samo u svojoj zajednici već i širom sveta“.

Džejms se tu nije zaustavio, očigledno je veoma pripremljen došao na konferenciju za medije, te je i pitanje da odgovori na kritike Zlatana verovatno bilo namešteno jer je podsetio na intervju švedskog fudbalera iz 2018. godine.

Zlatan je tada izjavio da u Švedskoj postoji „skriveni“ rasizam prema njemu, odnosno da bi ga mediji više cenili da se preziva Anderson ili Svenson.

„Smešno mi je da on ovo kaže jer verujem da je 2018. govorio o istim stvarima, o tome kako njegovo prezime nije neko ‘određeno’ prezime (klasično švedsko), te da je osećao da postoji rasizam kada je na terenu. Da li sam u pravu? Rekao je to? Mislim da jeste. Ja sam pogrešan čovek da me napadnete jer uvek uradim domaći zadatak“, zaključio je američki košarkaš.

Lebron je ovde u pravu, Zlatan jeste pričao kako misli da postoji određeni animozitet prema njemu u Švedskoj jer nema klasično skandinavsko prezime, ali i sa druge strane Ibrahimović nikada nije komentarisao izbor predsednika u zemlji u kojoj se rodio i mnoge druge političke stvari…

Ostaje da se vidi da li će ova priča dobiti nastavak ili će se sve završiti na komentaru košarkaša LA Lejkersa.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.