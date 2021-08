Legenda upozorava Đokovića pred turnir karijere: „Svašta može da pođe po zlu“

Bivši teniser Rod Lejver upozorio je Novaka Đokovića pred početak US opena, na kojem će Srbin pokušati da ostvari uspeh čuvenog Australijanca.

Lejver je 1969. postao prvi teniser – a ujedno i poslednji – koji je osvojio sve četiri Grend slem titule u istoj godini, takozvani „kalendarski slem“.

On je to uradio i prethodno 1962, ali se to ne računa u zvaničnim istorijskim spisima jer tada nije počela Open era. Sada taj uspeh može da ponovi Đoković.

Novak je pred početak US opena nebrojano puta govorio o osvajanju „kalendarskog slema“, najviše zbog toga što je to bilo neizbežno pitanje na svakoj konferenciji koju je imao.

„Ja nikada nisam rekao da to napadam, jer to je pravi pritisak. Mislim da Đoković želi da govori o tome i to bi mogao da mu bude problem, ako išta“, rekao je Lejver.

Djokovic has a chance 2 win the U.S. Open, & if he does, then we will have won all 4 Grand Slams in 2021. Rod Laver did it in 1969. Laver said: “[Noval] doesn’t have a big serve, forehand or backhand… he can rely on. If one isn’t working then he’s got something else to lean on” pic.twitter.com/mSmaTfuLAw

— Matt Cronin (@TennisReporters) August 29, 2021