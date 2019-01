Legendarna teniserka o Novakom pohodu na istorijski trofej (foto)

Legendarna Kris Evert(64) je još jedna u nizu nekadašnjih teniskih iskona koje su sa oduševljenjem komentarisale fantastičnu formu svetskog broja jedan Novaka Đokovića.

Nine errors… in 3 sets…Unfathomable…@DjokerNole — Chris Evert (@ChrissieEvert) January 27, 2019

Žena koja je tokom karijere osvojila neverovatnih 18 grend slem titula, tvrdi da ovakvu dominaciju nikada ranije nije videla.

I have never seen @DjokerNole play a better match… Mastery at it’s finest…. #unmatched👏👏 — Chris Evert (@ChrissieEvert) January 27, 2019

– Devet neiznuđenih grešaka u tri seta, to je nezamislivo. Nikada nisam videla Novaka da odigra bolje, to je veština u svom najfinijem obliku. Niko nije mogao da bude ravan ovome – rekla Kris Evert o finalnom meču na Australijan openu, u kojem je srpski as savladao jednog od najvećih rivala Rafaela Nadala (6:2, 6:3, 6:2).

(novosti.rs)