Legendarni dizajner bolida Formule 1 Njui želi titulu sa Aston Martionom

Jedan od najboljih i najuticajnijih dizajnera bolida Formule 1 Adrijan Njui rekao je danas da je prešao u Aston Martin kako bi pomogao toj ekipi da osvoji šampionsku titulu.

Njui, koji se smatra najboljim dizajnerom u istoriji Formule 1, biće u Aston Martinu na funkciji izvršnog tehničkog partnera i biće deoničar ekipe čije je sedište u Silverstonu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Njui će se od 1. marta priključiti Aston Martinu, posle gotovo dve decenije u Red Bulu, gde je bio najzaslužniji za dominaciju te ekipe u Formuli 1.

Aston Martin nije naveo detalje ugovora, a BBC je preneo da je 65-godišnji dizajner potpisao petogodišnji ugovor, uz godišnju platu od 20 miliona funti, koja bi uz bonuse mogla da dostigne i 30 miliona.

Ta plata, izuzev vozača Red Bula Maksa Verstapena, Luisa Hamiltona iz Mercedesa i Landa Norisa iz Meklarena je veća od plate koju imaju ostali vozači u šampionatu.

Njui je rekao da je „veoma inspirisan i impresioniran strašću i posvećenošću“ vlasnika ekipe Aston Martin Lorensa Strola.

Kanadski milijarder je već uložio stotine miliona u novu fabriku, uključujući i najmoderniji aero tunel i obezbedio je partnerstvo sa Hondom od 2026. godine.

Za Aston Martin voze dvostruki svetski šampion Fernando Alonso i sin vlasnika ekipe Lens Strol.

„Lorens je odlučan da napravi pobedničku ekipu. On je jedini većinski vlasnik ekipe koji je aktivno uključen u sport. Imaju sve ključne delove infrastrukture potrebe da naprave Aston Martin šampionskom ekipom i radujem se što ću pomoći tom cilju“, rekao je Njui.

Vlasnik Aston Martina Lorens Strol rekao je da je neverovatno ponosan što je Njui odlučio da bude član ekipe. Njui je razgovarao i sa Ferarijem, Meklarenom, Vilijamsom i Alpinom.

„Adrijan je najbolji na svetu u onome što radi – on je na vrhuncu. To je najveća priča otkako se Aston Martin vratio u sport i još jedan pokazatelj naše ambicije da izgradimo ekipu Formule 1 sposobnu da se bori za titule. Čim je Adrijan postao slobodan, znali smo da to moramo da uradimo“, rekao je Strol.

„Naši prvi razgovori potvrdili su da postoji zajednička želja za saradnjom u prilici koja se pruža jednom u životu. Adrijan je trkač i jedan od najkonkurentnijih ljudi koje sam sreo. On je brzo shvatio šta pokušavamo da postignemo. Mislimo na posao, kao i on“, dodao je Strol.

Njui će u Aston Martinu sarađivati sa Denom Folovsom, sa kojim je radio u Red Bulu od 2006. do 2021. godine. Takođe u ekipi će od 1. oktobra biti i bivši šef inženjera Mercedesa Endi Kouel, a od naredne godine i bivši tehnički direktor Ferarija za šasije Enriko Kardile.

Njui je u više navrata dokazao da može da dizajnira pobednički bolid kada su se menjala pravila, a to mu je poslednje uspelo u Red Bulu 2022. godine. Nova pravila u Formuli 1 počeće da se primenjuju od 2026.

On je dizajnirao 14 šampionskih bolida Formule 1 u Vilijamsu, Meklarenu i Red Bulu.

(Beta)

