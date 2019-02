Legendarni teniser otkrio šta ga STRAŠNO nervira kod Đokovića

Jedini teniser u istoriji koji je uspeo da osvoji sve Gren slemove i u singlu i u dublu, legendarni australijanac Roj Emerson, otkiro je šta ga nervira kod najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Roj Emerson smatra da je Novak jedan od najboljih igrača u istoriji tenisa, divi se njegovoj igri… Međutim, jednu stvar mu zamera.

„Novak je stvarno sjajan momak i on uvek poštuje svoje rivale, nije uopšte umišljen. Gledao sam ga u Melburnu još dok je bio junior. Tapkao je lopticu milion puta pre nego što servira. Sada je to smanjio, ali bih voleo da to radi još manje, s obzirom na to da mu treba od 15 do 20 tapkanja po servisu. To je jedina stvar koju imam protiv njega, u svemu ostalom je sjajan“, rekao je Emerson.

Podsetimo, legendarni Roj imao je izuzetno zanimljivu izajvu pred veliko finale Australijan opena. Zamolio je Novaka da mu ne dira rekord. Australijanac je osvojio šest puta trofej u Melburnu.

„Ne želim da to uradi. Nemam mnogo rekorda kojima mogu da se pohvalim. On je još uvek mlad i može da postavi različite rekorde. Pokušavam da ubedim Tenisku federaciju Australije da ga ne zovu sledeći put“, rekao je tada Emerson, ali želja mu se nije ostvarila.