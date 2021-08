Legendarni Valentino Rosi završava karijeru na kraju sezone

Čuveni italijanski motociklista Valentino Rosi objavio je danas da će na kraju sezone završiti karijeru.

„Odlučio sam da se povučem na kraju sezone. Zvanično počinjem poslednju polusezonu kao moto GP vozač. Ovo je težak i veoma tužan trenutak za mene. Sledeće godine moj život će se potpuno promeniti. Bilo je ovo jedno dugo putovanje, ali veoma, veoma, veoma zabavno“, rekao je Rosi novinarima pred trku na Velikoj nagradi Austrije.

Rosi (42), koji je devet puta bio šampion sveta u više kategorija, najavio je na početku sezone da će na osnovu rezultata do leta odlučiti da li će nastaviti da vozi.

Popularni „Doktor“ samo jednom ove sezone je završio u 10 najboljih, dok se na tabeli šampionata nalazi na 19. mestu sa 17 poena, nakon devet odveženih trka.

„Rezultati tokom sezone nisu bili kakve sam očekivao, pa sam počeo da se preispitujem“, rekao je Rosi.

Njegov ugovor sa Jamahom ističe na kraju sezone, a postojala je opcija da nastavi da se takmiči i 2022. godine, kada će u Moto GP zvanično ući VR46 Dukati tim, čiji je Rosi vlasnik.

„Bilo bi lepo da vozim za sopstveni tim, ali sam ipak odlučio da to ne uradim, jer bi to podrazumevalo promenu motora (prelazak sa Jamahe na Dukati). Nakon dve ili tri godine, to bi bilo u redu, ali na samo jednu sezonu je rizično“, izjavio je Rosi.

Italijan će sledeće sezone biti menadžer tima VR46, a prema njegovim rečima, mogao bi da se oproba i u auto-trkama.

Rosi je tokom karijere osvojio šest Moto GP titula, poslednju 2009. godine sa Jamahom, kao i po jednu svetsku titulu u kategorijama za motore od 500, 250 i 125 kubika.

Iako bez titula, „Doktor“ je do 2018. godine završavao je u top tri pozicije, a poslednju pobedu u trci ostvario je 2017. godine.

Tokom 2019. godine, Rosi se dva puta peo na podijum, a sezonu je završio na sedmom mestu.

Prošlu sezonu završio je sa jednim podijumom i na 15. mestu, prvi put van 10 najboljih od kada se takmiči na svetskom nivou.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.