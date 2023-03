Lejkersi povukli dres Gasola, pobede Milvokija, Ohlahome i Dalasa u NBA ligi

LOS ANĐELES – Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Memfis 112:103 u noćašnjem meču NBA lige.

U pobedničkom timu briljirao je Entoni Dejvis sa 30 poena i 22 skoka. Najefikasniji u ekipi Memfisa bio je Džaren Džekson sa 26 poena, dok Dža Morant nije igrao.

Tokom poluvremena Lejkersi su na svečanoj ceremoniji povukli dres sa brojem 16, koji je nosio legendarni Španac Pau Gasol. Španac je za Lejkerse igrao od 2008. do 2014, a u tim iz Los Anđelesa je stigao iz Memfisa, gde je proveo prvih sedam sezona u NBA ligi. Zbog toga je odlučeno da ceremonija bude održana na meču Lejkersa i Memfisa.

Gasol je 12. igrač u istoriji kluba čiji se dres nalazi pod svodovima dvorane. Pored njegovog nalaze se i dva dresa koja je nosio Kobi Brajant.

„Mnogo mi nedostaje Brajant, ne mogu ništa drugo da učinim nego da budem tu, uz njegovu porodicu. Tako se jedino nosim sa svim. Definitivno me inspirisao i pokazao mi šta treba da radim da bih bio najbolji igrač koji mogu da budem – radnu etiku, posvećenost, mentalni sklop – i izazivao me da budem bolji. A ja sam to prihvatio i išao daleko koliko je on želi“, rekao je Gasol, koji je šest puta igrao na Ol-star meču NBA lige.

U ostalim noćašnjim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Milvoki – Orlando 134:123, Oklahoma – Golden Stejt 137:128, Dalas – Juta 120:116, Bruklin – Hjuston 118:96, Filadelfija – Minesota 117:94, Vašington – Detroit 119:117 i Šarlot – Njujork 112:105.

(Tanjug)

