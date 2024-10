Lekler: Nismo mogli da sanjamo bolji rezultat

Vozač Ferarija Šarl Lekler rekao je da ekipa nije mogla da sanja bolji rezultat od postignutog – prva dva mesta u večerašnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu SAD.

„Ovo nije bio lak vikend sve do sada, mučio sam se sa osećajem u bolidu ali verovao sam da će to biti bolje tokom trke i tako je bilo. To smo videli u sprint trci, nismo bili uplašeni, mislili smo da će se i drugi poboljšati, ali smo i dalje imali prednost. Zaista sam srećan, dvostruka pobeda. Nismo mogli da sanjamo bolji rezultat“, rekao je Lekler.

Lekler je večeras pobedio u trci u Ostinu, posle dobrog starta i sigurne vožnje.

„Obavili smo sjajan posao. Tempo je bio zaista dobar, zahvaljujući inženjerima. Radili su kao ludi da unaprede bolid koji smo imali u Singapuru i u poslednjih nekoliko trka. Čini se da se to isplaćuje. Čitava ekipa radi super dobro. Zaustavljanja u boksu su dobra i sve je dobro prošlo, pa sam zaista, zaista srećan“, naveo je on.

„I dalje ciljamo titulu, ali ovo je dobar start za tri uzastopne trke koje su pred nama“, dodao je Lekler.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Karlos Sainc.

„Čestitam ekipi, Šarlu, na neverovatnom rezultatu koji nas je stavio tačno tamo gde želimo da budemo – u borbi za titulu u konkurenciji konstruktora. Znao sam da će mnogo toga biti rešeno na startu. Znao sam da će Lando (Noris) i Maks (Verstapen) da uđu žestoko u prvu krivinu, ali nažalost ja sam najgore krenuo i nisam mogao da preuzmem vođstvo“, rekao je on.

Španski vozač dodao je da ove godine više uživa u trkama jer je bolid jači.

„Čak iako je tempo bio zaista dobar i bio sam vrlo brz, pozicija na stazi je ključna i morao sam da se zadovoljim drugom mestom, što je svakako dobro. To je definitivno snaga bolida ove godine, koliko dugo možemo da izdržimo na gumama i koliko malo degradacije imamo. U tome zaista uživam i to je nešto zbog čega sam ove godine uživao u trkama više nego prethodne sezone“, rekao je on.

„Prošle godine smo proveli trke braneći se i gubeći pozicije. Ove godine možemo da napadamo, da ne razmišljamo previše o gumama i da se borimo, da pretičemo, što je zabavno. Uživam, nadam se da će tako ostati do kraja godine“, naveo je Sainc, koji će sledeće sezone voziti za Vilijams.

Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, nakon što je Lando Noris iz Meklarena dobio kaznu od pet sekundi jer ga je pretekao na nepropisan način, odnosno jer je izašao sa staze i stekao prednost.

„Ovo je bila prilično teška trka. Nisam imao tempo da napadnem. Nisam mogao dobro da upravljam, mučio sam se pri kočenju i to mi je otežalo odbranu. Svaki put kada je neko pokušao, nisam mogao kasnije da zakočim. To je bila teška bitka. Pokušao sam sve da ga zadržim iza sebe. Na kraju, plasman na podijum je sjajan rezultat“, rekao je on.

Upitan je o kazni koju je dobio njegov najbliži konkurent za titulu.

„Imam mišljenje o tome, ali ne moram ovde da ga kažem. Puštam stjuarde da rade svoje. Što se tiče nas, iz ove trke smo mnogo naučili i analiziraćemo to“, naveo je trostruki svetski šampion.

On je uvećao prednost i ima 57 bodova više od Norisa.

Naredna trka u šampionatu vozi se 27. oktobra u Meksiku.

(Beta)

