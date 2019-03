Lendejl: Ovo smo želeli; Renfro: Da zadržimo fokus

BEOGRAD – Košarakaši Partizana Džok Lendejl i Aleks Renfro, koji su imali značajnu ulogu u sinoćnoj pobedi nad Crvenom zvezdom (70:67) u drugom meču polufinala plej-ofa ABA lige, istakli su da zadovoljni odrađenim poslom u finišu susreta i da je sreća bila na njihovoj strani.

„Bio sam srećan na neki način, lopta je išla u mom smeru. Srećan sam jer sam imao saigrače uz sebe, izbacio sam loptu ka njima nadajući se najboljem, i Markus Pejdž je bio na pravom mestu. Trebalo je da završimo meč ranije. Doveli smo ih u situaciju gde želimo da budu i mislim da ćemo naredne sedmice moći da uradimo isto. Ostaje nam samo jos jedna utakmica i meni to odgovara“, rekao je Lendejl novinarima posle meča.

Košarakaš Partizana osvrnuo se i na svoju skok igru u završnici meča.

„Izgleda da sam samo imao sreće. Siguran sam da bi svako drugi na mom mestu uradio isto. Išao sam na skok, izborili smo bacanje, nije to bilo nešto specijalno. Samo sam igrao košarku“, rekao je Lendejl.

Plejmejker crno-belih Renfro bio je zadovoljan svojim nastupom u drugoj utakmici.

„Pobedili smo, to je najvažnije. Ima mnogo stvari koje mogu da popravim u svakom segmentu igre, ali srećan sam zbog pobede, to nam je bio cilj. Mislim da individualne predstave nisu važne posle pobede“, rekao je Renfro, i prokomentaisao rampu kojom je zaustavio Zvezdinog centra Majka Cirbesa.

„To je bilo lepo, Cirbes će to osetiti sutra. Srećan sam što se tako završilo. Moglo je i drugačije, ali nije. Nisam mislio da je faul, a nisu mislile ni sudije. Srećni smo zbog toga i zbog pobede. On je imao lako zakucavanje, ali ja nisam želeo da ga pustim. Nekad uspeš, a nekad ne. Bila je to prilika za mene i iskoristio sam je. Na sreću, bila je rampa, a ne koš i bacanje“, rekao je Renfro.

On smatra da njegova ekipa mora da zadrži fokus i u trećem odlučujućem meču.

„Ovo je košarka, biće uspona i padova. Imali smo padove i dali smo im lake poene. Sve se to dešava u košarci, ali mi fokusom u svakom posedu moramo da držimo stvari pod kontrolom“, zaključio je Renfro.

Treći, odlučujući meč za ulazak u finale ABA lige između Crvene zvezde i Partizana igra se sledeće subote 6. aprila.

U drugom polufinalu igraju zagrebačka Cedevita i podgorička Budućnost.

(Tanjug)