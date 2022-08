Lester odbio ponudu Čelsija od 70 miliona evra za Fofanu

LONDON – Fudbalski klub Lester odbio je ponudu Čelsija od 70 miliona evra za odbrambenog igrača Francuza Veslija Fofanu, prenose britanski mediji.

Čelsi želi po svaku cenu da angažuje Fofanu i sprema da se Lesteru pošalje novu ponudu od 80 miliona evra za francuskog fudbalera.

Fofana (21) je u Lester stigao 2020. godine iz Sent Etjena za 36,5 miliona funti, a ima ugovor sa engleskim klubom do juna 2025. godine. On je za Lester odigrao 52 meča.

Britanski mediji preneli su ranije danas da je Čelsi izuzetno aktivan u finišu letnjeg prelaznog roka, pošto je Evertonu ponudio više od 70 miliona evra za krilnog napadača Entonija Gordona.

(Tanjug)

