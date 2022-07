Levandovski: U Bajernu su lagali i pričali gluposti o meni

HARISON – Nedavni prelazak Roberta Levandovskog iz Bajerna u Barselonu i dalje je tema za svetske medije, a poljski golgeter u intervjuu za ESPN izjavio je da su ga neki ljudi u bavarskom klubu lagali i o njemu pričali gluposti.

Poljak je istakao da je sada otvorio novo poglavlje, ali da neće zaboraviti odličan odnos sa trenerima i saigračima u Bajernu.

„Oduvek mi je najvažnije bilo da budem iskren. Nekima je to bio problem i shvatio sam da je možda pravo vreme za odlazak u Barselonu. Imao sam jako dobar odnos sa saigračima, stručnim štabom i trenerom. Te stvari će mi nedostajati jer bilo mi je prelepo tamo. Nismo samo prijatelji na terenu, već i više od toga. Ali to poglavlje je završeno i otvorio sam novo”, izjavio je Levandovski za ESPN.

„Bilo je dosta politike u svemu što se događalo poslednjih nekoliko godina pre mog odlaska iz Bajerna. Klub je hteo da nađe neki razlog zašto me prodaje jer je to bilo teško objasniti navijačima, a ja sam to morao da prihvatim, iako su o meni pričali mnogo gluposti. Ali, znao sam da me navijači podržavaju“, rekao je.

Pominjalo se da bi Erling Holand mogao u Minhen i da je to mogući razlog odlaska Levandoskog, ali je Norvežanin na kraju završio u Mančester sitiju.

„Ne, nema to veze s Erlingom. Čak i ako nešto nije dobro za mene, istina mi je važnija. Takav sam. Ne želim da pričam o tome šta se tačno dogodilo, ali ako me pitate jesam li hteo da odem zbog njega, nisam. Nije mi bio problem njegov eventualni dolazak“, rekao je Levandovski.

Poljski golgeter je u Bajern došao 2014. godine iz Borusije Dortmund, a za nemačkog velikana odigrao je 375 utakmica i postigao 344 gola.

(Tanjug)

