Lista 10 najbogatijih tenisera svih vremena, prvo mesto će vas šokirati (foto)

Ovogodišnji US Open doneo je mnoga iznenađenja. U Njujorku nije igrao Novak Đoković. Nadal i Medevedev su rano ispali, dolazi polako do smene generacija i nekih novih rivalstava u belom sportu…

Tenis je oduvek važio za skuplji sport koji možete doneti veliku zaradu najboljim igračima i igračicama (mada nagradni fondovi za dame i dalje nisu na nivou muških kolega), ali mnogi se profesionalni teniseri i dalje se muče sa novčanim nagradama i premijama.

Samo pet od deset najboljih tenisera sa najvećom neto zaradom su i dalje aktivni igrači. Bivši profesionalni teniser sa najvećim bogatstvom iznenađenje je za mnoge.

10. Endi Marej

Neto vrednost: 100 miliona dolara

Na Vimbldonu 2012. Endi je postao dvostruki grend slem šampion i tako postao je prvi pobednik Vimbldona iz Velike Britanije posle 77 godina.

9. i 8. Andre Agasi i Štefi Graf

Neto vrednost: 145 miliona dolara

Godine 1988. Štefi je postala prva teniserka koja je osvojila Zlatni slem, trijumfujući na sva četiri glavna turnira te godine u singlu i osvajanjem zlatne olimpijske medalje u istoj kalendarskoj godini. Andre Agasi je osmostruki veliki šampion i osvajač zlatne olimpijske medalje, kao i vicešampion u sedam drugih disciplina. Od 2001. godine je u braku sa teniserkom Štefi Graf.

7. Pit Sampras

Neto bogatstvo: 150 miliona dolara

Pit Sampras je osvojio 14 Gren Slem trofeja tokom svoje karijere. On je 2007. godine uvršten u into the Međunarodnu tenisku kuću slavnih.

6. Maria Šarapova

Neto bogatstvo: 180 miliona dolara

Maria Šarapova je osvajačica 5 Gren slem trofeja – dva na Rolan Garosu i po jedan sa Australijen opena, Vimbldona i US Open-a.

5. Rafael Nadal

Neto vrednost: 220 miliona dolara

Rafael Nadal drži svetski rekord sa osvojene 22 Gren slem titule, među kojima je i rekordnih 14 trofeja na Rolan Garosu.

4. Novak Đoković

Neto bogatstvo: 220 miliona dolara

Novak Đoković odvojio je do sada 21 Gren slem trofej, među njima i rekordnih 9 titula na Australijan Openu.

3. Serena Vilijams

Neto bogatstvo: 250 miliona dolara

Serena Vilijams pre nekoliko dana se na US Openu oprostila od profesionalnog bavljenja tenisa, a tokom 27 godina duge profi karijere, osvojila je 23 Gren Slem trofeja u singlu.

2. Rodžer Federer

Neto bogatstvo: 550 miliona dolara

Rodžer Federer je osvojio 103 ATP titule u singlu, što je drugi najbolji rekord svih vremena, uključujući i 20 Gren Slem trofeja

1. Jon Cirijak

Neto bogatstvo: 1.6 milijardi dolara

Jon Cirijak je vlasnik jedne jedine Gren slem titule, koju je osvojio 1970. godine u muškom dublu na Rolan Garosu. Danas je Cirijak biznismen i u aprilu 2022. je bio treći najbogatiji Rumun sa bogatstvom procenjenim na 1.6 milijardi dolara, prema navodima magazina Forbs.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.