Ljorente i Oblak izbacili šampiona Evrope, PSŽ eliminisao Dortmund

Fudbaleri Atletiko Madrida plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona pošto su večeras, nakon produžetaka, pobedili Liverpul u gostima sa 3:2 u revanš meču osmine finala.

Aktuelni šampion Evrope je golovima Žoržinja Vajnalduma 43. i Roberta Firmina u 94. minutu imao prednost od 2:0, anuliravši tako pobedu Atletika iz prvog meča od 1:0, ali je španski tim preokrenuo rezultat golovima Markosa Ljorentea u 97. i 115. minutu i Alvara Morate u 121. minutu.

Meč na Enfildu počeo je sjajnom prilikom Dijega Košte posle samo desetak sekundi, ali je nakon toga Liverpul preuzeo inicijativu.

Posle nekoliko šansi i fantastičnih intervencija Oblaka, Liverpul je u finišu prvog poluvremena ipak stigao do prednosti. Okslejd-Čembrlejn je odlično centrirao, a Vajnaldum kojeg je odbrana Atletika „zaboravila“ sjajno skočio i glavom poslao loptu iza ledja Oblaka.

Drugo poluvreme počelo je dobrim prilikama Salaha i Firmina, ali je u oba slučaja kao pobednik izašao Oblak. Usledio je potom kontranapad Atletika i pokušaj Žoaa Feliksa, ali je Adrijan uz malo poteškoća uspeo da dodje do lopte.

U 67. minutu „crveni“ su propustili još jednu sjajnu priliku. Salah je lepo proigrao Robertsona koji je glavom, sa nekoliko metara, pogodio prečku. Nakon toga su se redjale šanse pred golom Atletika, Mane je pokušao i „makazicama“, Salah nije iskoristio sjajnu priliku, a izabranici Jirgena Klopa su čak 27 puta šutirali ka golu Oblaka.

Kada se očekivao poslednji zvižduk sudije pred produžetke, Saul je glavom postigao gol, ali je veliko slavlje fudbalera Atletika prekinula visoko podignuta zastavica pomoćnog sudije.

Liverpul je u 94. minutu, ipak, stigao do gola koji ga je u tom momentu vodio dalje. Strelac je bio Firmino. On je prvo glavom pogodio stativu, ali je potom odbijenu loptu prosledio u mrežu.

Slavlje na Enfildu nije dugo trajalo pošto je Atletiko do kraja prvog produžetka potpuno neočekivano preokrenuo situaciju na terenu a sve zahvaljujući Ljorenteu.

On je prvo u 97. minutu izjednačio na 1:1. Adrijan je loše ispucao loptu, ona je došla do Feliksa, on je potom proigrao Ljorentea koji je sa ivice kaznenom prostora pogodio gol domaćeg tima. U poslednjem minutu prvog produžetka Ljorente je, nakon asistencije Morate, ponovo šutirao sa ivice šesnaesterca i ponovo pogodio za veliko slavlje svoje ekipe.

Liverpul je nakon tog drugog gola „pao“ i u drugom produžetku nije igrao kao u dotadašnjem delu utakmice, a tačku na ovaj dvomeč stavio je Morata pogtkom u 121. minutu.

Fudbaleri Pari Sen Žermena su, pred praznim tribinama Parka prinčeva, pobedili Borusiju Dortmund sa 2:0 i prošli dalje, pošto su u prvom meču izgubili sa 2:1.

PSŽ je od početka meča bio bolji rival na terenu, opasniji, a do prednosti je stigao u 28. minutu pogotkom Nejmara glavom, a nakon kornera koji je izveo Anhel Di Marija.

Na 2:0 je povisio Huan Bernat u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. On je u šesnaestercu primio loptu koju je poslao Pablo Sarabija i poslao je levu stranu gola.

