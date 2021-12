Lokdaun odložio Gogijev odlazak u penziju

BEČ – Novo zaključavanje koje je u Austriji na snazi, odložio je oproštaj od bokserkse karijere austrijskog boksera srpskog porekla Gojka Gogija Kneževića, koji je ušao u istorijske anale boksa u Austriji.

Prvobitno je bilo planirano da se početkom decembra održi njegova poslednja borba, protiv najvećeg rivala u Austriji, Markusa Nadera, čija je majka iz Srbije.

Tom borbom, Knežević je nameravao da „okači rukavice o klin“ i oprosti se od profesionalnog bavljenja boksom, sporta u kojem je osvojio brojne titule, od kojih neke niko u Austriji nije mogao do sada da osvoji.

Zbog epidemijske situacije i novih mera, borba će biti odložena za proleće, kaže Knežević, uveren da će to svakako biti najveći bokserski spektakl u Austriji.

„Odlučio sam da završim karijeru. Ova borba bila bi moj 48 profesionalni meč. Napravio sam rezultate koje austrijski boks dugo nije imao – prvi sam iz Austrije osvajač titule u najprestižnijem savezu, osvojio sam WBC titulu prvaka istočne Evrope“, podseća Knežević u izjavi za Tanjug.

On je, takođe, bio interkontinentalni šampion u WBU, i prvak sveta GBU, te i prvak Austrije i Srbije.

Knežević karijeru završava, onako kako ju je i započeo – pod srpskom licencom.

Ističe da je dostigao zenit svoje karijere i maksimum za jednu malu Austriju.

„Kada sam počinjao, na revije boksa dolazilo je svega 300 ljudi. Nader i ja smo ovaj sport podigli i sada na revije dolazi 4.000 ljudi, uz direktne prenos, čega dugo nije bilo. Učinili smo sve da boks bude atraktivan i praćen“, rekao je Knežević.

On je, poredeći boks u Srbiji i Austriji, kazao da je srpski boks bio među prva tri najbolja na svetu dok su boksovali Parlov, Puzović i drugi, da je tada bila velika razlika u odnosu na Austriju.

Takođe, dodaje da se sport u Srbiji više ceni nego u Austriji, zbog čega je veliki uspeh kada nekog sportistu prihvate u Austriji.

„Moja publika je uvek bila srpska, sa prostora bivše Jugoslavije. Oni su me stalno pratili, dolazili na borbe i bodrili me. Od Bokserskog saveza Austrije nisam nikada imao podršku, jer se prezivam na ‘ić'“ dodao je on.

Knežević ističe da bi, ne samo boks, već cela Austrija, bila mnogo drugačija bez ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.

Dodaje da austrijski boks ima velikih talenata kao što su Slađan Panović i Edin Avdić, koje savetuje da budu istrajni u svojoj želji, ako žele uspeh.

Za uspeh, kaže, nije dovoljno samo biti dobar i talentovan, već je najvažnija istrajnost.

“ Neki se od poraza vraćaju jači, što je bila moja vrlina, a neki se povlače „, dodao je Knežević.

Njegov protivnik Markus Nader, sa kojim je sada odličan prijatelj, za Kneževića kaže da je zajedno sa njim i Aleksandrom Rakićem sigurno veliki uzor mladima.

Boks u Austriji, prema njegovim rečima, ponovo je postao popularan i puni dvorane, više nego neke utakmice fudbalskih ekipa.

Selektor austrijskog Bokserskog saveza Danijel Nader ističe da Austrija ima jak podmladak i brojne boksere sa dobrim rezultatima

„Važno je da mladi imaju uzore, a Nader i Knežević su na svoj način privukli mlade boksu“, objasnio je on.

Kaže da veliki broj stranih boksera dokazuje da integracija funkcionise i da se i u sportu oslikava šarolikost društva.

Među brojnim srpskim talentima je i Stefan Nikolić, koji je, sa Tai boksa, prešao na boks, gde je već u kruzer kategoriji na vrhu rang liste Austrije.

„Na svetskoj rang listi sam 115 i želim da uskoro budem među prvih 100″, kaže on.

Nikolić kaže da je počeo u Austriji da se bavi boksom, a da se odlučio najpre za Tai boks nakon što su ga trojica mladića pretukla na ulici, pa je hteo da nauči da se brani.

“ Bio sam dobar u Tai boksu pa sam odlučio da pređem u boks, gde ima mnogo naših, koji igraju važnu ulogu u austrijskom boksu „, rekao je on.

Nikolić kaže i da je srpski boks veoma dobar, što se videlo na nedavnom Svetskom prvenstvu u Beogradu, a imao je prilike da “ okusi “ to i prilikom sparingovanja u Srbiji.

