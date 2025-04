Loson: Šokiran sam odlukom o odlasku iz Red Bula

Novozelandski vozač Lijam Loson rekao je danas da je bio šokiran odlukom Red Bula da ga pošalje u juniorsku ekipu u šampionatu Formule 1 i dodao da nije imao vremena da se prilagodi.

„To je definitivno šok, iskreno. To nisam očekivao. Mislim da razgovori koje smo vodili nisu išli u tom pravcu, pa je to nešto što definitivno nisam očekivao“, rekao je Loson za Skaj u Tokiju, uoči trkačkog vikenda u Japanu.

Novozelanđanin je ove sezone doveden u Red Bul kao zamena za Meksikanca Serija Peresa, koga je ekipa isplatila i otpustila, iako je imao dvogodišnji ugovor.

On je zbog slabih rezultata krajem marta prebačen u Rejsing Buls, odakle je doveden Juki Cunoda, koji će u Red Bulu voziti zajedno sa četvorostrukim svetskim šampionom Maksom Verstapenom.

Loson je u kvalifikacijama za prvu trku u Australiji zauzeo je 18. mesto, a trku nije završio zbog udesa. U trci Kini bio je poslednji u kvalifikacijama za sprint i trku, a završio ih je na 14. odnosno 12. mestu.

Mnoge je iznenadila odluka Red Bula da zameni Losona i ocenjuje se da je to učinjeno prerano. Upitan da li je frustriran što mu nije omogućeno dovoljno vremena, Loson je odgovorio potvrdno.

„Voleo bih da sam imao više vremena. Mislio sam uz više vremena, posebno na stazama na kojima nisam bio… bio je to težak početak. Imali smo teška testiranja, težak prvi vikend u Melburnu, a onda Kina i sprint. Mislim da bi na mestima na kojima sam već bio, uz bolid koji je prilično nezgodan, da bi mi to pomoglo i voleo bih da sam dobio tu priliku. Ali, očigledno, to nije moja odluka i ovde sam da izvučem najbolje iz ovoga“, naveo je Loson.

Odluku o angažovanju Losona doneli su pre svih direktor ekipe Kristijan Horner i specijalni savetnik Red Bula Helmut Marko. Loson je prethodno vozio ukupno u 11 trka u Formuli 1.

Novozalanđanin tvrdi da nema ničeg u njegovom stilu vožnje što bi činilo RB21 izazovnim, ali da mu je jednostavno bilo potrebno više vremena za prilagođavanje.

„Bolid je težak za vožnju. Ali prolazili smo kroz proces prilagođavanja. Što se mene tiče, u pitanju je vreme. Ali kako je protekao vikend, u Formuli 1 u predsezonskim testiranjima, vozite čitav dan i imate mnogo vremena da se prilagodite. Iskreno, nedostatak vremena u bolidu za mene je najveća stvar zbog koje je bilo teško prilagoditi se“, naveo je Loson.

Horner je u izjavi za Skaj preuzeo odgovornost jer je od 23-godišnjeg vozača „prerano traženo previše“.

„Naravno, to je užasno jer nekome oduzimate snove i težnje, ali ponekad morate da budete okrutni da biste bili ljubazni i mislim da u ovom slučaju, nije kraj za Lijama. Bio sam vrlo jasan sa njim, da je to bio uzorak od dve trke i rekao mu da smo prerano od njega tražili previše“, naveo je Horner.

On je dodao da ekipa mora da radi na bolidu kako bi ga unapredila i da treba iskoristiti iskustvo koje ima Cunoda.

Na dodatno pitanje o odluci, Horner je rekao da su on i inženjeri bili zabrinuti zbog toga kako je situacija psihološki uticala na Losona.

„Uz sve što smo videli u Australiji i Kini, moglo se videti da to prilično loše utiče na Lijama. Mogli smo da ga ostavimo u ekipi i mislim da je on talentovan. Možda bismo na polovini sezone i došli do toga, ali mi jednostavno nemamo toliko vremena“, rekao je Horner.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Japanu, a trka je na programu u nedelju od 7 časova po srednjoevropskom vremenu.

(Beta)

