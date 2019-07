Ludnica u Brazilu: Argentina treća na Kopa Amerika, Mesi isključen (video)

Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je Čile sa 2:1 (2:0) i posle tri decenije osvojila treće mesto na Kopa Amerika.

Argentinci su poveli u 12. minutu kada je Serhio Aguero vešto iskoristio pas Lea Mesija.

Referees are joke in #CopaAmerica . #Messi was sent off for this. pic.twitter.com/uovUx7KmT0

— SportsFreak (@CricTrollss) July 6, 2019