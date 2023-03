Luka Adžić: Nedostajala mi je borba za vrh tabele, Čukarički kao porodica

Ponavljamo tekst zbog preciziranja u petom pasusu

BEOGRAD, 28. marta (Tanjug) – Nedostajala mi je borba za vrh tabele, u Čukaričkom vlada prava porodična atmosfera, zadovoljan sam i srećan što u finišu sezone imamo priliku da se borimo i za kvalifikacije za Ligu šampiona, izjavio je fudbaler ekipe sa Banovog brda Luka Adžić.

Nekada velika nada Crvene zvezde vratio se u srpski fudbal posle epizoda u Anderlehtu, Emenu, Ankaragučuu i Cvoleu.

„Vlada porodična atmosfera. Čukarički poseduje izvanredne uslove da se redovno takmiči u evropskim kupovima. Jako sam zadovoljan i srećan ovde i zaista imam samo reči hvale“, istakao je Adžić.

On se potom osvrnuo na godine provedene u Belgiji, Holandiji i Turskoj.

„Sakupio sam mnogo iskustva i mislim da sam igrajući u tri kluba i tri različite lige igrački sazreo. Za protivnike i saigrače imao sam neka zaista velika imena, ali nekako se kockice nisu poklopile. Mislim da nisam podbacio gde god da sam igrao, a iz Holandije koja mi je jako odgovarala otišao sam iz prostog razloga jer sam želeo da se borim za vrh tabele. Sa Cvoleom smo ispali iz lige i zaista mi je falilo da se borim za visok plasman. Sve to sam dobio u Čukaričkom. Zbog povrede još tražim pravu formu, ali mislim da u finišu sezone mogu da pokažem sav potencijal“.

Na pitanje da li se u svlačionici Čukaričkog među igračima vodi priča o mogućnosti da se igraju kvalifikacije za Ligu šampiona Adžić kaže:

„Ne opterećujemo se time. Imamo kratkoročne ciljeve i planove, fokus je od utakmice do utakmice. Svesni smo da TSC ove sezone igra izvanredno i zasluženo su tu gde jesu. Takođe, niko ne bi smeo da otpisuje Partizan, bez obzira na njihovu trenutnu formu. To je veliki klub i sigurno će pronaći rešenje da izađu iz ove krize. Sa druge strane mi imamo naš put, naše ciljeve i dobar ritam. Ne krijem da bismo svi jako želeli da budemo drugi i time ostvarimo najbolji plasman u istoriji kluba. Daćemo sve od sebe da pre svega pružimo dobre igre, igramo kvalitetan fudbal, pa ćemo na kraju videti dokle će nas to dovesti“.

Još od 1998. godine kada je Obilić osvojio titulu šampiona države, prva dva mesta u domaćem šampionatu redovno su bila rezervisana isključivo za Crvenu zvezdu i Partizan, OSIM 2019. GODINE KADA JE NA DRUGOM MESTU ZAVRŠIO RADNIČKI IZ NIŠA.

Crveno-beli su praktično već sada obezbedili novu titulu prvaka, ali je borba za drugo mesto koje naredne sezone vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona potpuno otvorena i na tu poziciju pretenduju TSC, koji je trenutno na drugoj poziciji sa 55 bodova, jednim više od trećeplasiranog Pratizana, ali i Čukarički, koji je na četvrtom mestu sa 53 boda.

Tim sa Banovog brda je od osnivanja kluba četiri puta osvajao treće mesto na kraju prvenstvene trke, ali ove sezone silno želi da napravi i korak više.

„Nikad nije bilo zanimljivije, mislim da će o konačnom plasmanu na tabeli odlučivati poslednje uatkmice. Očekuje nas prilično napeta završnica“, kaže Adžić.

Finiš prvenstvene trke ne posmatramo samo kroz borbu za plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, dodao je on.

„Moramo veoma ozbiljno da shvatimo sve preostale mečeve. Slede nam dva teška gostovanja u Nišu i Ivanjici. Moramo isključivo da se fokusiramo od utakmice do utakmice, da ne razmišljamo mnogo o tabeli i ne gledamo mnogo unapred. Ako budemo razmišljali o tim kalkulacijama nećemo ostvariti željeni rezultat, već svakoj utakmici moramo da prilazimo pojedinačno“, ističe Adžić.

Čukarički je u minulom kolu stigao do veoma važne pobede u duelu sa Voždovcem.

„Prvo poluvreme je bilo jako tvrdo. Voždovac je poveo, ali smo na sreću uspeli brzo da izjednačimo. Mislim da smo pokazali kvalitet. Slavili smo posle preokreta i to je jako važno. Nekoliko utakmica ove sezone dobijali smo u završnicama čime smo pokazali karakter, veliku borbenost i da se kao tim nikada ne predajemo“.

Čukarički po planu „gura“ i u Kupu Srbije, ekipa sa Banovog brda izborila je plasman u četvrtfinale pobedom protiv Metalca 2:0, a jedan od strelaca bio je i Adžić.

„U Kupu bi dosta toga moglo da zavisi i od žreba. Ukoliko bismo imali sreće u izvlaćenju uveren sam da možemo da dođemo do finala, a onda je sve moguće. Čukarički je to već pokazao 2015. godine trijumfom protiv Partizana“, zaključio je Adžić.

