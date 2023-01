Luka Mitrović: Biće teže nego ikad do trofeja, ali u tome ima neke čari

BEOGRAD – Zvezdine ambicije se dobro znaju, to će verovatno biti teže ostvariti nego ikada do sada, imamo sjajne protivnike na drugoj strani i zbog toga ćemo svi zajedno morati još više da radimo, ali verujem da ćemo biti spremni na sve izazove, kaže jedan od najboljih košarkaša crveno-belih Luka Mitrović.

Iskusni krilni centar i ove sezone igra izvanredno, nakon što je u prethodnoj, prvoj u drugom mandatu u Zvezdi, bio jedan od najzaslužnijih za triplu-krunu.

Prethodno, u prvom mandatu osvojio je po tri titule šampiona Srbije, ABA lige i četiri trofeja u Kupu Radivoja Koraća, nakon što ej usledila internacionalna karijera u Bambergu, Mursiji, Manresi, Hapoelu i Budućnosti.

„Što se tiče Evrolige zabeleženi su dobri rezultati u prethodnom periodu, koji nam daju za pravo nečemo da se nadamo, ali svi smo vrlo dobro svesni koliko je dug i težak put do plej-ofa, a kamoli do nečeg više. Nećemo da se zanosimo sa ovim što je bilo iza nas, nego da nastavimo da radimo i da se nadamo nečemu dobrom“, rekao je Mitrović.

Krajem prošle godine Mitrović se vratio i u reprezentaciju Srbije i odigrao sjajno u pobedama protiv Velike Britanije i Turske u kvalifikacijama za Mundobasket, što je svakako velika satisfakcija nakon problema sa povredama.

„U nekom prethodnom periodu sam se trudio da se ne opterećujem različitim stvarima i nekim velikim ciljevima, nego sam piustio da stvari same dođu na svoje mesto i da same dođu meni. Dočekao sam i te dobre individualne partije i poziv za reprezentaciju, u tom smeru ću nastaviti da radim i razmišljam, bez opterećemnja šta nam donosi budućnost. Ne opterećujem se granicama, radim sve što je u mom dometu, do mene, a šta će nam to doneti, videćemo. U tome je i neka čar, da ništa ne možete da predvidite, nego vas svaki dan nešto novi iznenađuje“, zaključio je Mitrović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.