Luka Modrić se izjednačio sa legendarnim Alfredom di Stefanom

Real Madrid nije uspeo da savlada Viljareal u utakmici 7. kola španske La Lige.

Na Santiago Bernabeu nije bilo golova, ali će utakmica biti upamćena kao ona na kojoj su jubileje upisali Karlo Anćeloti, kojem je to bio 800. meč u trenerskoj karijeri, te Tibo Kurtoa koji je odigrao 100. utakmicu u La Ligi bez primljenog gola.

📊| Luka Modrić has now played 396 games for Real Madrid, equalling Alfredo di Stefano. He is now the joint 5th highest appearance maker for foreign players in Real Madrid history.

Legend. 🇭🇷 @pedritonumeros #rmalive pic.twitter.com/VZViN7UTy8

