Luka šmeker, pogledajte kako je flertovao sa sudijom (video)

Luka Dončić je ovoga puta u centar pažnje dospeo ne zbog sjajne partije na parketu, već zbog jednog šmekerskog poteza.

Dončić je u jednom momentu, iako to retko radi, odlučio da priđe sudiji i da je upita zašto nije svirala faul na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa koju su Maveriksi dobili 105:89.

Luka Doncic doing whatever he can to get calls. 🤣 pic.twitter.com/kIJ7LbVDDp

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 18, 2021