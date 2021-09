Lukić: Velika pobeda u Kruševcu

BEOGRAD – Fudbaler Čukaričkog Jovan Lukić bio je zadovoljan posle pobede protiv Napretka u Kruševcu u 10. kolu Superlige.

Brđani su sinoć pobedili Napredak 2:1 u derbiju kola, a strelac jednog gola bio je i Lukić.

„Ovaj gol je bio mnogo bitniji od prvenca, iako smo i tada slavili sa 2:1 protiv Radnika. Ali, velika je razlika u važnosti ta dva susreta, protiv Surduličana smo igrali u poslednjem kolu prošle sezone, kad smo već odavno obezbedili plasman u Evropu. Mnogo teži i zahtevniji je bio ovaj meč u Kruševcu“, rekao je Lukić za klupski sajt.

Čukarički je prokockao bodove u nekoliko prethodnih mečeva, kada je poražen od Kolubare u Lazarevcu (1:3), odigrali se nerešeno protiv niškog Radničkog (0:0) i lučanske Mladosti (0:0).

„Morali smo negde na nadoknadimo te bodove, a mnogo je bitno što smo to učinili protiv Spartaka i Napretka, ekipa koje su kandidati za plasman u plej-of i borbu za evropske vize. Sam podatak da su Kruševljani na domaćem terenu, pre susreta protiv nas, vezali devet pobeda dovoljno govori. Na svojoj koži smo osetili koliko je teško doći do pobede u Kruševcu, morali smo da utrošimo mnogo energije za tri boda. Moram da priznam da smo imali i malo sreće, ali smo to i zaslužili“, zaključio je Lukić.

(Tanjug)

